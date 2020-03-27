Мэрия разрешила салонам связи и зоомагазинам работать в выходную неделю
Мэрия Москвы разрешила салонам связи и зоомагазинам работать на следующей неделе (с 30 марта по 5 апреля), объявленной нерабочей. Соответствующий указ подписал столичный градоначальник Сергей Собянин. Решение принято в связи с многочисленными просьбами москвичей и представителей бизнеса.
Помимо этого мэрия в список товаров первой необходимости, которыми разрешено торговать на следующей неделе, добавила сжиженный природный газ.
Помимо этого мэрия также ввела запрет на принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ и связи с находящихся на карантине москвичей.
Согласно последним данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 196 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных увеличилось до 1036 человек. После выздоровления домой выписаны 45 человек. С диагнозом коронавирус скончались три человека.