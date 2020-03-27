Мэрия разрешила салонам связи и зоомагазинам работать в выходную неделю

Согласно последним данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 196 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных увеличилось до 1036 человек. После выздоровления домой выписаны 45 человек. С диагнозом коронавирус скончались три человека.