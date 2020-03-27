Собянин призвал москвичей ближайшие девять дней не выходить на улицу
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей не выходить из дома ближайшие девять дней — с 28 марта по 5 апреля, говорится на сайте мэрии.
Неделю, объявленную нерабочей, Собянин назвал «не внеочередным праздником, а ключевой мерой» для борьбы с распространением коронавируса. По его словам, эта мера сработает, если каждый человек будеn соблюдать режим самоизоляции — в квартире или на даче.
Он призвал не приглашать домой гостей и самим не ходить в гости, не выходить в магазин без крайней необходимости, не совершать прогулки или выходить на улицу ненадолго и только с членами семьи.
Собянин напомнил, что в нерабочую неделю будут закрыты все развлекательные заведения, парки, салоны красоты, кафе и рестораны. Работать будут только магазины с продуктами и товарами первой необходимости, аптеки, зоомагазины и салоны связи.
Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в России зафиксировано 196 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 1036 человек, домой после лечения выписаны 45 человек. С диагнозом коронавирус скончались четыре человека.