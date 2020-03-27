Коронавирус ухудшил настроения россиян и ударил по рейтингам власти

Есть несколько причин снижения социального самочувствия граждан, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Например, нарастание страхов, на которые власть эмоционально откликнулась с задержкой. И общий дефицит ожиданий, будь то политическая повестка, экономический оптимизм или страх за жизнь себя и близких, дополняемый тревогой за собственное финансовое положение». Прежние точки ожиданий, включая празднование Дня Победы, растворяются, а новая – победа над коронавирусом – пока выглядит отдаленной и высокой по цене, отмечает эксперт. Обращение Путина, очевидно, позволит стабилизировать ситуацию, предполагает Виноградов: «Оно не вызвало мощной критики и отторжения, несмотря на дискуссии относительно помощи бизнесу и беднейшим слоям населения. Но дальше многое будет зависеть от того, удастся ли удержать вирусную ситуацию под контролем».