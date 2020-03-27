Коронавирус ухудшил настроения россиян и ударил по рейтингам власти
За неделю с 15 по 22 марта настроения россиян резко ухудшились, следует из опубликованных 27 марта данных Фонда общественного мнения (ФОМ). Если неделей ранее 55% респондентов говорили, что среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает спокойное настроение, то сейчас таковых лишь 44%. Доля же тех, кто сообщает о тревожном настроении, выросла с 39 до 50%. В результате впервые за долгое время исследований тревожные настроения существенно преобладают над спокойными.
При этом 55% россиян назвали главным событием недели эпидемию коронавируса и сопутствующие ей мероприятия, такие как «закрытие границ», «карантины в школах», «отмена футбольных матчей» и т. п. Для сравнения: об оказавшихся на втором месте поправках в Конституцию вспомнили лишь 9% россиян.
О том, что именно вызвало рост тревожных настроений, можно судить, например, по ответам на вопросы о динамике цен. Так, доля россиян, которые считают, что цены на основные продукты, товары и услуги «будут расти быстрее, чем раньше», взлетела за последний месяц сразу на 27 процентных пунктов – с 23 до 50%.
Заметно выросли и показатели недовольства властями. На вопрос, приходилось ли им за последний месяц слышать от окружающих критические замечания в адрес властей, положительно ответили 58% респондентов против 51% двумя неделями ранее. А доля тех, у кого действия российских властей вызвали недовольство или возмущение, увеличилась с 35 до 40% (не испытывали недовольства 54% против 59% в предыдущем опросе).
В худшую для власти сторону изменились и политические индикаторы. Например, работу Владимира Путина на посту президента хорошо оценивают 60% опрошенных (за неделю до этого – 65%), а доверие к нему снизилось с 60 до 56%. Доля недовольных работой правительства выросла с 45 до 49%, а деятельностью «Единой России» – с 41 до 45%. Правда, электоральный рейтинг «Единой России» за последний месяц все же вырос – с 33 до 35% от всех опрошенных.
Схожие тенденции по состоянию на 22 марта зафиксировал и ВЦИОМ: по опубликованным в тот же день данным, одобрение деятельности президента снизилось за неделю с 62,6 до 60,3%, а доверие к Путину – с 68,4 до 67%. Однако 25 марта, сразу после телеобращения президента к россиянам о мерах по борьбе с коронавирусом, ВЦИОМ провел еще один замер и обнаружил рост этих показателей: одобряли деятельность Путина уже 63,5% опрошенных, а доверяли ему – 69%.
Есть несколько причин снижения социального самочувствия граждан, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Например, нарастание страхов, на которые власть эмоционально откликнулась с задержкой. И общий дефицит ожиданий, будь то политическая повестка, экономический оптимизм или страх за жизнь себя и близких, дополняемый тревогой за собственное финансовое положение». Прежние точки ожиданий, включая празднование Дня Победы, растворяются, а новая – победа над коронавирусом – пока выглядит отдаленной и высокой по цене, отмечает эксперт. Обращение Путина, очевидно, позволит стабилизировать ситуацию, предполагает Виноградов: «Оно не вызвало мощной критики и отторжения, несмотря на дискуссии относительно помощи бизнесу и беднейшим слоям населения. Но дальше многое будет зависеть от того, удастся ли удержать вирусную ситуацию под контролем».