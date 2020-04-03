Власти уточнили ограничения по передвижению москвичей
Москвичам в режиме всеобщей самоизоляции разрешено ездить в другой район от их места жительства, но только «в случае серьезной необходимости», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы. При этом сотрудник правоохранительных органов может остановить такси или частный автомобиль, чтобы уточнить цель поездки. Необходимо иметь при себе паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность, уточнили власти.
Жители Москвы могут дойти пешком до ближайшей аптеки или магазина, до соседнего гипермаркета передвигаться разрешено на машине или такси, уточнили в мэрии.
2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим всеобщей самоизоляции до 1 мая. Жителям разрешено выходить из дома только для поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных, а также чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью. Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости. Ранее мэр утвердил штрафы до 5000 руб. за нарушение режима самоизоляции в столице.