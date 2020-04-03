Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
Суд оштрафовал жителя Уфы за нарушение режима самоизоляции на 15 000 руб., сообщает управление министерства внутренних дел (МВД) по Башкортостану. Протокол был составлен 2 апреля в 01.30 по местному времени, в считаные часы после вступления поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в силу, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение суда.
33-летний мужчина вышел на улицу, чтобы переставить автомобиль. По его словам, о введении режима самоизоляции он не знал, так как весь день был на работе, цитирует «Коммерсантъ» материалы суда. Мужчина сел за руль пьяным. На вопрос о том, почему ему не выписали штраф по соответствующей статье, собеседник «Коммерсанта» в полиции ответил, что об опьянении мужчина рассказал уже в ходе разъяснений.
К вечеру 2 апреля в регионе полиция составила 15 протоколов по новой статье КоАП. Сам режим полной самоизоляции в Башкирии был введен 31 марта, за день до поправок в федеральный кодекс.
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами. До появления в КоАП отдельного пункта статьи полицейские в регионах, в которых ввели режим самоизоляции, руководствовались статьями более общего характера. В частности, в Москве нарушителям выписывали штраф за неповиновение законному распоряжению должностного лица, за невыполнение законного предписания в срок, а иностранцам и лицам без гражданства – за нарушение режима пребывания в России.