Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

33-летний мужчина вышел на улицу, чтобы переставить автомобиль. По его словам, о введении режима самоизоляции он не знал, так как весь день был на работе, цитирует «Коммерсантъ» материалы суда. Мужчина сел за руль пьяным. На вопрос о том, почему ему не выписали штраф по соответствующей статье, собеседник «Коммерсанта» в полиции ответил, что об опьянении мужчина рассказал уже в ходе разъяснений.