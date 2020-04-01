Полиция составила более 1200 протоколов за нарушение режима самоизоляции
Сотрудники полиции составили 1250 протоколов в отношении людей, нарушивших введенный из-за коронавируса режим самоизоляции, сообщают в Министерстве внутренних дел. Подсчет велся по всем регионам, которые ввели подобный режим к 1 апреля. В 60% случаев нарушение режима оформлялось как неповиновение законному распоряжению должностного лица – по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) было составлено 754 протокола.
Треть от общего числа протоколов получили иностранцы или лица без гражданства: штраф по статье КоАП о нарушении режима пребывания полицейские выписали 754 раза. Оставшиеся 63 протокола приходятся на статью 19.5 КоАП о невыполнении в срок законного предписания.
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон о поправках в КоАП, устанавливающий ответственность конкретно за нарушение противоэпидемических правил. Максимальный штраф для физических лиц по новым статьям составит 40 000 руб. Если нарушение принесет вред здоровью других людей, сумма штрафа может быть увеличена до 300 000 руб., такое же действие с умыслом квалифицируется уже как уголовно наказуемое. Мосгордума также утвердила штраф за нарушение режима самоизоляции – 4000 руб. для граждан или 5000 руб., если те выехали в город на транспорте.
Первым тотальный режим самоизоляции в России ввели Москва и Московская область, он действует с 30 апреля. Людям запрещается покидать дом без особой надобности – разрешается, в частности, сходить в магазин или аптеку, отправиться на работу или выгулять собаку. Похожие меры к апрелю ввело большинство регионов России.