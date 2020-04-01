Полиция составила более 1200 протоколов за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон о поправках в КоАП, устанавливающий ответственность конкретно за нарушение противоэпидемических правил. Максимальный штраф для физических лиц по новым статьям составит 40 000 руб. Если нарушение принесет вред здоровью других людей, сумма штрафа может быть увеличена до 300 000 руб., такое же действие с умыслом квалифицируется уже как уголовно наказуемое. Мосгордума также утвердила штраф за нарушение режима самоизоляции – 4000 руб. для граждан или 5000 руб., если те выехали в город на транспорте.