Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул. Об этом он сообщил в эфире «Первого канала». По словам Собянина, в этом случае «бюджеты треснут» и властям будет трудно обеспечить систему здравоохранения.
«Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и т. д.», – заявил Собянин (цитата по ТАСС).
Мэр убежден, что в сложившейся ситуации бизнес «должен проявить свою социальную позицию», так как «речь идет пока о месяце» [каникул]. По его мнению, у большинства предприятий «хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают». «Еще раз повторю: она не такая большая», – сказал Собянин. Он также добавил, что те виды бизнеса, где больше всего людей прекратили работать, нуждаются в приоритетной поддержке. Это секторы торговли, услуг, гостиничного бизнеса.
2 апреля президент России Владимир Путин второй раз за восемь дней обратился к нации. В обращении президент объявил нерабочим весь апрель и расширил полномочия местных властей для борьбы с коронавирусом. В стране, по данным на 3 апреля, число зараженных достигло 4149 человек в 78 регионах. Общее число вылечившихся – 281. Число смертей – 34.