Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр убежден, что в сложившейся ситуации бизнес «должен проявить свою социальную позицию», так как «речь идет пока о месяце» [каникул]. По его мнению, у большинства предприятий «хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают». «Еще раз повторю: она не такая большая», – сказал Собянин. Он также добавил, что те виды бизнеса, где больше всего людей прекратили работать, нуждаются в приоритетной поддержке. Это секторы торговли, услуг, гостиничного бизнеса.