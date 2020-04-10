ВЦИОМ: 84% россиян перестали видеться с друзьями
Из-за пандемии коронавируса порядка 84% россиян перестали видеться с друзьями, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). В Москве от друзей изолировались 90% людей.
Эксперты спросили у россиян, как часто они пожимают друг другу руки при встрече, видятся с друзьями и родственниками, выходят на улицу. В опросе приняли участие 1600 человек.
Как изменились повседневные привычки россиян из-за распространения коронавируса:
69% при встрече не будут пожимать друг другу руки или обниматься, 49% вообще перестали это делать, 20% делают крайне редко.
69% ограничили встречи с пожилыми родственниками и знакомыми.
80% перестали гулять, 40% рассказали, что сократили количество прогулок.
В стране, по данным на 10 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 11 917. Большинство заразившихся в Москве – уже более 7800 человек. Выздоровели 795 человек, умерших – 94.