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ВЦИОМ: 84% россиян перестали видеться с друзьями

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Из-за пандемии коронавируса порядка 84% россиян перестали видеться с друзьями, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). В Москве от друзей изолировались 90% людей.

Эксперты спросили у россиян, как часто они пожимают друг другу руки при встрече, видятся с друзьями и родственниками, выходят на улицу. В опросе приняли участие 1600 человек.

Как изменились повседневные привычки россиян из-за распространения коронавируса:

  • 69% при встрече не будут пожимать друг другу руки или обниматься, 49% вообще перестали это делать, 20% делают крайне редко.

  • 69% ограничили встречи с пожилыми родственниками и знакомыми.

  • 80% перестали гулять, 40% рассказали, что сократили количество прогулок.

В стране, по данным на 10 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 11 917. Большинство заразившихся в Москве – уже более 7800 человек. Выздоровели 795 человек, умерших – 94.

Ранее по теме: Почти 12 000 человек заразились коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных