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Почти 12 000 человек заразились коронавирусом в России

За последние сутки COVID-19 выявили у 1786 россиян
Алена Якушова
Медики, проверяющие пассажиров в Шереметьево /Aleksandr Avilov / Moscow News Agency photo via AP

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России приблизилось к 12 000 человек. За последние сутки выявлено 1 786 новых случаев заражения, общее число инфицированных достигло 11 917, сообщает оперативный штаб. Это новый рекорд. Накануне оперштаб отчитался также о рекордном суточном приросте в 1 459 заболевших.

Большинство заразившихся коронавирусом — в Москве, уже более 7 800 человек. За последние сутки коронавирус нашли у 1 124 жителей столицы. Впервые суточный прирост заболевших в городе превысил 1 000 человек.

За сутки 37 жителей Москвы выздоровели, 12 скончались. Вылечились за весь период 350 больных COVID-19, умерли— 50 инфицированных. В целом по России, по данным оперштаба, за последние сутки выздоровели 97 пациентов, скончались 18 больных коронавирусной инфекцией. Всего выздоровевших — 795 человек, умерших — 94.

Кроме Москвы, больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Московской области (182), Республике Коми (58), Санкт-Петербурге (35), Ульяновской области (34), Нижегородской области (32), Мурманской области (23), Республике Марий Эл (22), Краснодарском крае (20) и Башкортостане (18).

Заражение коронавирусом зафиксировано уже в 82 из 85 регионов, диагноз впервые поставлен в Республике Тыва. В топ-10 регионов по числу заболевших за весь период, кроме Москвы (7 822), входят Подмосковье (930), Санкт-Петербург (408), Республика Коми (208), Ленинградская область (129), Краснодарский край (125), Нижегородская область (119), Брянская область (97), Тулськая область (71), Мурманская и Пензенская области (по 67).

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Почти половина (48,5%) из 1 124 новых заболевших в Москве — младше 45 лет, уточняет оперштаб. Из новых случаев коронавируса 5,5% выявили у детей, 43% — у жителей в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% — в возрасте от 46 до 65 лет. Всего 15% из новых заболевших — старше 66 лет.

Пик заболеваемости в Москве еще не наступил, заявил ранее мэр Сергей Собянин. «Мы находимся, скорее, у подножия этого пика, даже не в середине», — сказал он. По словам Собянина, городу нужно готовиться к серьезному испытанию.

В мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превышает 1,6 млн человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах, умерли более 95 000 инфицированных, выздоровели около 355 000 пациентов. Россия на момент публикации входит в топ-20 стран по числу заболевших.

Больше всего случаев заражения выявлено в США (466 033), Испании (153 222), Италии (143 626), Франции (118 783) и Германии (118 235). В Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа в декабре 2019 г., за весь период выявлено 82 924 больных коронавирусной инфекцией. Наибольшее число умерших пациентов с коронавирусом в Италии (18 279), Испании (15 447), США (16 690), Франции (12 210) и Великобритании (7 978).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных