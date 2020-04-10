Почти 12 000 человек заразились коронавирусом в России

Почти 12 000 человек заразились коронавирусом в РоссииЗа последние сутки COVID-19 выявили у 1786 россиян
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России приблизилось к 12 000 человек. За последние сутки выявлено 1 786 новых случаев заражения, общее число инфицированных достигло 11 917, сообщает оперативный штаб. Это новый рекорд. Накануне оперштаб отчитался также о рекордном суточном приросте в 1 459 заболевших.
Большинство заразившихся коронавирусом — в Москве, уже более 7 800 человек. За последние сутки коронавирус нашли у 1 124 жителей столицы. Впервые суточный прирост заболевших в городе превысил 1 000 человек.
За сутки 37 жителей Москвы выздоровели, 12 скончались. Вылечились за весь период 350 больных COVID-19, умерли— 50 инфицированных. В целом по России, по данным оперштаба, за последние сутки выздоровели 97 пациентов, скончались 18 больных коронавирусной инфекцией. Всего выздоровевших — 795 человек, умерших — 94.
Кроме Москвы, больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Московской области (182), Республике Коми (58), Санкт-Петербурге (35), Ульяновской области (34), Нижегородской области (32), Мурманской области (23), Республике Марий Эл (22), Краснодарском крае (20) и Башкортостане (18).
Заражение коронавирусом зафиксировано уже в 82 из 85 регионов, диагноз впервые поставлен в Республике Тыва. В топ-10 регионов по числу заболевших за весь период, кроме Москвы (7 822), входят Подмосковье (930), Санкт-Петербург (408), Республика Коми (208), Ленинградская область (129), Краснодарский край (125), Нижегородская область (119), Брянская область (97), Тулськая область (71), Мурманская и Пензенская области (по 67).
Почти половина (48,5%) из 1 124 новых заболевших в Москве — младше 45 лет, уточняет оперштаб. Из новых случаев коронавируса 5,5% выявили у детей, 43% — у жителей в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% — в возрасте от 46 до 65 лет. Всего 15% из новых заболевших — старше 66 лет.
Пик заболеваемости в Москве еще не наступил, заявил ранее мэр Сергей Собянин. «Мы находимся, скорее, у подножия этого пика, даже не в середине», — сказал он. По словам Собянина, городу нужно готовиться к серьезному испытанию.
В мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превышает 1,6 млн человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах, умерли более 95 000 инфицированных, выздоровели около 355 000 пациентов. Россия на момент публикации входит в топ-20 стран по числу заболевших.
Больше всего случаев заражения выявлено в США (466 033), Испании (153 222), Италии (143 626), Франции (118 783) и Германии (118 235). В Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа в декабре 2019 г., за весь период выявлено 82 924 больных коронавирусной инфекцией. Наибольшее число умерших пациентов с коронавирусом в Италии (18 279), Испании (15 447), США (16 690), Франции (12 210) и Великобритании (7 978).