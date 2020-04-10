Почти 12 000 человек заразились коронавирусом в России

Почти половина (48,5%) из 1 124 новых заболевших в Москве — младше 45 лет, уточняет оперштаб. Из новых случаев коронавируса 5,5% выявили у детей, 43% — у жителей в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% — в возрасте от 46 до 65 лет. Всего 15% из новых заболевших — старше 66 лет.