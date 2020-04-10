Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве не наступил, нужно готовиться к серьезному испытанию. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА «Новости».
«Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — сказал Собянин. Он отказался делать какие-либо прогнозы по росту заболеваемости. По словам мэра Москвы, самый лучший прогноз — это на 100% сделать все, что «можем сегодня сделать».
Собянин отметил, что «предстоит серьезное испытания и к этому надо готовиться». По его словам, необходимы массовое тестирование на коронавирус и подготовка к пику заболеваемости медицинской системы при одновременно соблюдение режимов самоизоляции и карантина. Мэр Москвы считает, что передвижение по городу должно быть минимальным, поддерживающим баланс между экономикой и санитарными мерами.
По данным на 10 апреля, в Москве умерли 50 человек с коронавирусом. Общее число заболевших в Москве на 9 апреля 6698, по всей России — 10 131 человек. Заражение коронавирусом зафиксировано в 81 из 85 регионов. Больше всего заболевших COVID-19 в Москве.