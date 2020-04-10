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Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил

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Пик заболеваемости коронавирусом в Москве не наступил, нужно готовиться к серьезному испытанию. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА «Новости».

«Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — сказал Собянин. Он отказался делать какие-либо прогнозы по росту заболеваемости. По словам мэра Москвы, самый лучший прогноз — это на 100% сделать все, что «можем сегодня сделать».

Собянин отметил, что «предстоит серьезное испытания и к этому надо готовиться». По его словам, необходимы массовое тестирование на коронавирус и подготовка к пику заболеваемости медицинской системы при одновременно соблюдение режимов самоизоляции и карантина. Мэр Москвы считает, что передвижение по городу должно быть минимальным, поддерживающим баланс между экономикой и санитарными мерами.

По данным на 10 апреля, в Москве умерли 50 человек с коронавирусом. Общее число заболевших в Москве на 9 апреля 6698, по всей России — 10 131 человек. Заражение коронавирусом зафиксировано в 81 из 85 регионов. Больше всего заболевших COVID-19 в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных