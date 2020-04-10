Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил

«Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — сказал Собянин. Он отказался делать какие-либо прогнозы по росту заболеваемости. По словам мэра Москвы, самый лучший прогноз — это на 100% сделать все, что «можем сегодня сделать».