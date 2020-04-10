В Москве начали штрафовать за нарушение самоизоляции

В Москве начали штрафовать за нарушение самоизоляцииВ других регионах такие штрафы уже отменяют
С 4 по 7 апреля московские суды вынесли девять постановлений о штрафах в отношении граждан, которые находились на дистанции больше 100 м от адреса фактического проживания в отсутствие оснований, предусмотренных указом мэра. Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. По ее данным, во всех случаях нарушители привлекались по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Эта статья предусматривает за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания штраф от 15 000 до 40 000 руб.
Так, Коптевский суд признал виновным в таком нарушении гражданина, проживающего в Московской области, но находившегося в Москве без уважительных причин. Преображенский суд оштрафовал женщину, которая находилась на спортивной площадке с нарушением дистанции в 100 м от места фактического проживания и сорвала при этом оградительную ленту. В обоих случаях нарушителей оштрафовали на 15 000 руб.
В Щербинском суде рассмотрены семь аналогичных материалов по ст. 6.3 КоАПа в отношении граждан, отошедших от дома на расстояние более 100 м, все оштрафованы на 15 000 руб. Еще по два материала зарегистрированы в Щербинском и Тверском районных судах, дата рассмотрения пока не назначена.
Позднее начальник управления информации ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил «Интерфаксу», что в отношении нарушителей ограничительных мер составлено уже более 400 протоколов об административных правонарушениях.
Странно видеть, что нарушителей режима самоизоляции привлекают к ответственности по статье 6.3 КоАПа, на самом деле она должна применяться при индивидуальном карантине, который назначается по предписанию санитарного врача, говорит глава юридической службы организации «Апология протеста» Алексей Глухов. Он напоминает, что для нарушителей режима самоизоляции в КоАПе специально только что принята ст. 20.6.1, наказывающая за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, и штрафы по ней ниже (от 1000 до 30 000 руб.), что позволяет учитывать степень опасности нарушения. Кроме того, напоминает Глухов, в Кодекс Москвы об административных правонарушениях на днях включена статья, по которой верхняя планка наказания за нарушение самоизоляции еще ниже (штраф 4000–5000 руб. – «Ведомости»). Правительство уже утвердило соглашение МВД и столичной мэрии, которое дает право полицейским составлять протоколы именно по этой статье.
При этом в Москве и Санкт-Петербурге, наверное, последними начали применять штрафы за нарушение самоизоляции, отмечает Глухов. По данным «Апологии», в регионах с 1 апреля – когда в федеральный КоАП внесли соответствующие поправки – оформили уже около 2000 протоколов. Самыми активными в этом отношении оказались власти Татарстана (заведено более 800 дел). Там введена система пропусков и штрафуют за малейшее отклонение от предписаний – например, если гражданин не уложился в два часа, отведенных для поездки на дачу. Известны случаи, когда на одного местного жителя составили протокол на рыбалке, а на другого – за то, что пошел в Сбербанк вносить платеж по кредиту за пожилую родственницу, утверждает Глухов. Однако даже в Татарстане уже начали отменять штрафы, назначенные по делам за нарушение самоизоляции, если они оформлялись по статье 6.3 КоАПа, отмечает Глухов. Протоколы либо переоформляют по новой статье 20.6.1, либо просто прекращают дела, знает он.
Так, Ново-Савиновский районный суд Казани 6 апреля прекратил дело об административном правонарушении по ч. 2 статьи 6.3 КоАПа в отношении Андрея Леонтьева в связи с малозначительностью совершенного правонарушения. «Суд учитывает, что Леонтьев А. А. нарушил лишь режим так называемой «самоизоляции», которая не регламентируется федеральным законодательством, в отсутствие официально объявленных чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий (карантина)», – говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте суда.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве воздержалась от комментариев. По словам сотрудника правоохранительных органов, необходимые инструкции о применении новых статей еще не доведены в полном объеме, поэтому пока к ответственности за нарушение принятых в связи с пандемией ограничительных мер санитарно-эпидемиологического характера привлекают по старой статье КоАПа. Как только эту проблему решат, последуют штрафы и по новым статьям, уверен собеседник «Ведомостей», – при этом указаний штрафовать всех подряд у полиции нет, говорит он. Как заявил 9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин, московские и федеральные штрафы будут применяться к тем гражданам, которые находятся на официальном карантине, в том числе и к тем, кто, несмотря на полученное предписание находиться в самоизоляции, использует свой автомобиль для поездок (в карантине находятся больные коронавирусной инфекцией, лица, у которых эта болезнь подозревается, в том числе приехавшие из-за границы, и люди, которые с ними контактировали. – «Ведомости»).