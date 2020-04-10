В Москве начали штрафовать за нарушение самоизоляции

Пресс-служба ГУ МВД по Москве воздержалась от комментариев. По словам сотрудника правоохранительных органов, необходимые инструкции о применении новых статей еще не доведены в полном объеме, поэтому пока к ответственности за нарушение принятых в связи с пандемией ограничительных мер санитарно-эпидемиологического характера привлекают по старой статье КоАПа. Как только эту проблему решат, последуют штрафы и по новым статьям, уверен собеседник «Ведомостей», – при этом указаний штрафовать всех подряд у полиции нет, говорит он. Как заявил 9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин, московские и федеральные штрафы будут применяться к тем гражданам, которые находятся на официальном карантине, в том числе и к тем, кто, несмотря на полученное предписание находиться в самоизоляции, использует свой автомобиль для поездок (в карантине находятся больные коронавирусной инфекцией, лица, у которых эта болезнь подозревается, в том числе приехавшие из-за границы, и люди, которые с ними контактировали. – «Ведомости»).