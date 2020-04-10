Судебные приставы готовы приостановить арест имущества должников

По словам Аристова, ФССП уже предоставила микрокредитным, микрофинансовым организациям, а также юрлицам, которые занимаются возвратом просроченной задолженности, возможность отзыва исполнительных документов на срок до шести месяцев с последующим их возвратом по истечении срока или по окончании пандемии. Коллекторам также предложено рассмотреть вопрос об изменении сроков и порядка возврата задолженности гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию.