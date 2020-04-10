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Судебные приставы готовы приостановить арест имущества должников

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обсуждает с Минюстом и другими госорганами вопросы реализации дополнительных мер защиты пострадавших от пандемии. В частности – из-за снижения доходов и невозможности оплаты задолженности в рамках исполнительного производства. Об этом сообщил главный судебный пристав, директор ФССП Дмитрий Аристов на Петербургском международном форуме, который проходит в эти дни в онлайн-формате.

По словам Аристова, ФССП уже предоставила микрокредитным, микрофинансовым организациям, а также юрлицам, которые занимаются возвратом просроченной задолженности, возможность отзыва исполнительных документов на срок до шести месяцев с последующим их возвратом по истечении срока или по окончании пандемии. Коллекторам также предложено рассмотреть вопрос об изменении сроков и порядка возврата задолженности гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

По словам Аристова, также прорабатывается вопрос о приостановке приставами действий, связанных с выходом в адрес должника и изъятием его имущества и возможность неприменения в течение шести месяцев мер принудительного исполнения в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных