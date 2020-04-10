Судебные приставы готовы приостановить арест имущества должников
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обсуждает с Минюстом и другими госорганами вопросы реализации дополнительных мер защиты пострадавших от пандемии. В частности – из-за снижения доходов и невозможности оплаты задолженности в рамках исполнительного производства. Об этом сообщил главный судебный пристав, директор ФССП Дмитрий Аристов на Петербургском международном форуме, который проходит в эти дни в онлайн-формате.
По словам Аристова, ФССП уже предоставила микрокредитным, микрофинансовым организациям, а также юрлицам, которые занимаются возвратом просроченной задолженности, возможность отзыва исполнительных документов на срок до шести месяцев с последующим их возвратом по истечении срока или по окончании пандемии. Коллекторам также предложено рассмотреть вопрос об изменении сроков и порядка возврата задолженности гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
По словам Аристова, также прорабатывается вопрос о приостановке приставами действий, связанных с выходом в адрес должника и изъятием его имущества и возможность неприменения в течение шести месяцев мер принудительного исполнения в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса.