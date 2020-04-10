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В Подмосковье введут пропускной режим вслед за Москвой

Ведомости

Московская область вслед за Москвой объявила о введении пропускного режима. Он будет вводиться постепенно и реализовываться с помощью платформы Услуги.Мосрег.ру, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Сроки введения пропусков он не обозначил. В Москве такой режим планируют начать внедрять на следующей неделе.

«Человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться, – написал Воробьев. – Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода – ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы».

Помимо этого в Подмосковье со следующей недели вводится усиление полиции, Росгвардии и сотрудников ГИБДД. Также в регионе будет полностью приостановлено строительство, останутся работать только самые необходимые предприятия.

Ранее по теме: Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Меры вводятся в связи с распространением коронавируса. Согласно данным оперативного штаба, в России к 10 апреля заразились 11 917 человек, 94 пациента умерли. Московский регион лидирует по числу заболевших в России: в Москве уже 7822 инфицированных, в Подмосковье – 930.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных