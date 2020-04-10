В Подмосковье введут пропускной режим вслед за Москвой
Московская область вслед за Москвой объявила о введении пропускного режима. Он будет вводиться постепенно и реализовываться с помощью платформы Услуги.Мосрег.ру, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Сроки введения пропусков он не обозначил. В Москве такой режим планируют начать внедрять на следующей неделе.
«Человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться, – написал Воробьев. – Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода – ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы».
Помимо этого в Подмосковье со следующей недели вводится усиление полиции, Росгвардии и сотрудников ГИБДД. Также в регионе будет полностью приостановлено строительство, останутся работать только самые необходимые предприятия.
Меры вводятся в связи с распространением коронавируса. Согласно данным оперативного штаба, в России к 10 апреля заразились 11 917 человек, 94 пациента умерли. Московский регион лидирует по числу заболевших в России: в Москве уже 7822 инфицированных, в Подмосковье – 930.