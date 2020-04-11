Песков заявил об «авральном» режиме работы больниц в Москве из-за вируса
Московские больницы в условиях коронавируса работают в героическом, авральном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала». Наплыв пациентов очень большой, отметил он. «Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом режиме, в авральном режиме», — приводит слова Пескова «РИА Новости».
В течение ближайших двух недель появится понимание, приблизилась ли Россия к пику заболеваемости коронавирусом, считает представитель Кремля.
В России, согласно данным оперативного штаба на 11 апреля, заразились коронавирусом 13 584 человека, 106 пациентов скончались. Больше всего заболевших в Москве — 8852, за последние сутки эта цифра выросла более чем на тысячу.
Во всем мире количество инфицированных приблизилось к отметке в 1,7 млн человек, скончались более 102 000 зараженных коронавирусом.