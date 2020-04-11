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Песков заявил об «авральном» режиме работы больниц в Москве из-за вируса

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Московские больницы в условиях коронавируса работают в героическом, авральном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала». Наплыв пациентов очень большой, отметил он. «Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом режиме, в авральном режиме», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

В течение ближайших двух недель появится понимание, приблизилась ли Россия к пику заболеваемости коронавирусом, считает представитель Кремля.

В России, согласно данным оперативного штаба на 11 апреля, заразились коронавирусом 13 584 человека, 106 пациентов скончались. Больше всего заболевших в Москве — 8852, за последние сутки эта цифра выросла более чем на тысячу.

Во всем мире количество инфицированных приблизилось к отметке в 1,7 млн человек, скончались более 102 000 зараженных коронавирусом.

Ранее по теме: В России выявлено более 13 500 заболевших коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных