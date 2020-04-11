Один заключенный погиб во время беспорядков в иркутской колонии

По официальной версии, бунту предшествовал конфликт между одним из осужденных и сотрудниками колонии. Мужчина отказался от прохождения личного обыска и призвал других заключенных к неповиновению. В итоге осужденные напали на работника колонии и избили его. Пострадавший был госпитализирован. Одновременно с этим находившиеся в штрафном изоляторе заключенные якобы разбили стекла камер видеонаблюдения и нанесли себе увечья.