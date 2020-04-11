Один заключенный погиб во время беспорядков в иркутской колонии
При разборе завалов после пожара в колонии строгого режима в Ангарске Иркутской области спасатели обнаружили тело погибшего заключенного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко.
Вечером 10 апреля в колонии № 15 в Ангарске произошел бунт заключенных. Во время беспорядков на территории исправительного учреждения начался сильный пожар, который не могли потушить около десяти часов. Иркутское управление ФСИН обвинило в поджоге заключенных.
По официальной версии, бунту предшествовал конфликт между одним из осужденных и сотрудниками колонии. Мужчина отказался от прохождения личного обыска и призвал других заключенных к неповиновению. В итоге осужденные напали на работника колонии и избили его. Пострадавший был госпитализирован. Одновременно с этим находившиеся в штрафном изоляторе заключенные якобы разбили стекла камер видеонаблюдения и нанесли себе увечья.
Правозащитники утверждают, что причиной бунта могло стать жестокое обращение сотрудников колонии с осужденными. Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова напомнила, что это не первый бунт в колонии №15.
Следователи после случившегося в колонии возбудили уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По словам Игнатенко, около 300 заключенных, которых считают зачинщиками беспорядков, перевезли в СИЗО.