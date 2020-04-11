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Один заключенный погиб во время беспорядков в иркутской колонии

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При разборе завалов после пожара в колонии строгого режима в Ангарске Иркутской области спасатели обнаружили тело погибшего заключенного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко.

Вечером 10 апреля в колонии № 15 в Ангарске произошел бунт заключенных. Во время беспорядков на территории исправительного учреждения начался сильный пожар, который не могли потушить около десяти часов. Иркутское управление ФСИН обвинило в поджоге заключенных.

По официальной версии, бунту предшествовал конфликт между одним из осужденных и сотрудниками колонии. Мужчина отказался от прохождения личного обыска и призвал других заключенных к неповиновению. В итоге осужденные напали на работника колонии и избили его. Пострадавший был госпитализирован. Одновременно с этим находившиеся в штрафном изоляторе заключенные якобы разбили стекла камер видеонаблюдения и нанесли себе увечья.

Ранее по теме: Правозащитники сообщили о пожаре и бунте в исправительной колонии в Иркутске

Правозащитники утверждают, что причиной бунта могло стать жестокое обращение сотрудников колонии с осужденными. Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова напомнила, что это не первый бунт в колонии №15.

Следователи после случившегося в колонии возбудили уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По словам Игнатенко, около 300 заключенных, которых считают зачинщиками беспорядков, перевезли в СИЗО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных