Полиция усилила контроль на въездах в Москву
В настоящее время на всех въездах в Москву работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют у граждан причину въезда в город, сообщил столичный главк МВД. Кроме того, сотрудники полиции в круглосуточном режиме патрулируют улицы Москвы.
Ранее BBC со ссылкой на источники сообщила, что столичные власти решили частично ограничить въезд в город. Команды полностью закрыть въезд не было, но дорожные инспекторы с 11 апреля начнут собирать данные въезжающих из регионов водителей, а некоторые автомобили будут «разворачивать», писала телерадиокомпания. По ее данным, на каждом въезде в Москву поставят по две машины ДПС.
В Москве, согласно последним данным, коронавирусом заразились 8852 человека, за сутки это число выросло более чем на тысячу. 58 пациентов скончались.
Со следующей недели в столице постепенно начнут вводить пропускной режим. Он будет внедряться в три этапа: сначала пропуска для похода на работу, затем ‒ для поездок в других целях, а в случае необходимости ‒ и для передвижений внутри района. Информацию о планах закрыть город на въезд и выезд власти Москвы неоднократно отрицали.