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Полиция усилила контроль на въездах в Москву

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В настоящее время на всех въездах в Москву работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют у граждан причину въезда в город, сообщил столичный главк МВД. Кроме того, сотрудники полиции в круглосуточном режиме патрулируют улицы Москвы.

Ранее BBC со ссылкой на источники сообщила, что столичные власти решили частично ограничить въезд в город. Команды полностью закрыть въезд не было, но дорожные инспекторы с 11 апреля начнут собирать данные въезжающих из регионов водителей, а некоторые автомобили будут «разворачивать», писала телерадиокомпания. По ее данным, на каждом въезде в Москву поставят по две машины ДПС.

В Москве, согласно последним данным, коронавирусом заразились 8852 человека, за сутки это число выросло более чем на тысячу. 58 пациентов скончались.

Со следующей недели в столице постепенно начнут вводить пропускной режим. Он будет внедряться в три этапа: сначала пропуска для похода на работу, затем ‒ для поездок в других целях, а в случае необходимости ‒ и для передвижений внутри района. Информацию о планах закрыть город на въезд и выезд власти Москвы неоднократно отрицали.

Ранее по теме: Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных