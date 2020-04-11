Полиция усилила контроль на въездах в Москву

Со следующей недели в столице постепенно начнут вводить пропускной режим. Он будет внедряться в три этапа: сначала пропуска для похода на работу, затем ‒ для поездок в других целях, а в случае необходимости ‒ и для передвижений внутри района. Информацию о планах закрыть город на въезд и выезд власти Москвы неоднократно отрицали.