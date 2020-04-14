К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском по делу о фейках

ТАСС писал со ссылкой на источник, что против него возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Однако позже Следственный комитет сообщил, что речь идет об уголовном деле факту публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК). По версии следствия, 2 апреля пользователь Владимир Воронцов во «В контакте» опубликовал «под видом достоверного сообщение анонимного автора» о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, где якобы 70% заболевших COVID-19, заставляют делать утреннюю зарядку. При этом официально о случаях заболевания коронавирусной инфекцией в этом институте не сообщалось, подчеркивает СК.