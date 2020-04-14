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К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском по делу о фейках

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К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском. Об этом сам Воронцов сообщил в соцсетях.

ТАСС писал со ссылкой на источник, что против него возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Однако позже Следственный комитет сообщил, что речь идет об уголовном деле факту публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК). По версии следствия, 2 апреля пользователь Владимир Воронцов во «В контакте» опубликовал «под видом достоверного сообщение анонимного автора» о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, где якобы 70% заболевших COVID-19, заставляют делать утреннюю зарядку. При этом официально о случаях заболевания коронавирусной инфекцией в этом институте не сообщалось, подчеркивает СК.

Ранее Воронцов рассказывал, что полиция составила на него протокол за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции в институте ФСБ в Санкт-Петербурге. Позже администраторы «В контакте» удалили этот материал.

Ранее по теме: В России возбуждено первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных