В России возбуждено первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе
Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе. Это первое подобное дело в России.
Поводом стал пост в сообществе «Новости Сестрорецка» в соцсети «В контакте», которое было опубликовано поздно вечером 2 апреля, следует из сообщения прокуратуры. В сообщении утверждалось, что 1 апреля в поликлинику Сестрорецка обратился гражданин с признаками коронавируса, он контактировал с медиками и другими посетителями, а затем был отпущен домой на общественном транспорте. Также в публикации говорилось, что заведующего отделением поликлиники принудили уволиться по собственному желанию.
В отношении автора (его имя прокуратура не называет) возбуждено дело по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).
Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в Петербурге возбуждено дело из-за фейка о коронавирусе. По данным агентства, автором публикации, которая заинтересовала прокуратуру, является член территориального избиркома Анна Шушпанова.
Поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за распространение ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, были подписаны президентом Владимиром Путиным 1 апреля.
За совершение данного преступления правонарушителю грозит штраф до 700 000 руб., обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до года или до трех лет тюрьмы.