В России возбуждено первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе

Поводом стал пост в сообществе «Новости Сестрорецка» в соцсети «В контакте», которое было опубликовано поздно вечером 2 апреля, следует из сообщения прокуратуры. В сообщении утверждалось, что 1 апреля в поликлинику Сестрорецка обратился гражданин с признаками коронавируса, он контактировал с медиками и другими посетителями, а затем был отпущен домой на общественном транспорте. Также в публикации говорилось, что заведующего отделением поликлиники принудили уволиться по собственному желанию.