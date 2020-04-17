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Китай уточнил число умерших пациентов с коронавирусом в городе Ухане

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Власти города Уханя в китайской провинции Хубэй уточнили данные о жертвах коронавируса ‒ число умерших во время вспышки COVID-19 выросло на 1290 до 3869 человек, сообщает Associated Press. Китайское агентство «Синьхуа» объяснило заниженные данные перегрузкой медицинских учреждений во время пика эпидемии ‒ они не справлялись с потоком пациентов и не могли вовремя подавать отчеты в соответствующие органы. Кроме того, в первоначальную статистику не попали некоторые смерти пациентов на дому.

Обновилось и число заразившихся коронавирусом в городе, где проживает 11 млн человек. По новым данным, заболели коронавирусной инфекцией 50 333 человека ‒ на 325 людей больше, чем сообщалось ранее. AP отмечает, что это почти две трети от общего числа инфицированных в Китае: 82 367 подтвержденных случаев.

В городе Ухане вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 г. Город закрыли на жесткий карантин на два месяца. В конце марта режим был снят после того, как несколько дней подряд не было выявлено ни одного случая заболевания. 

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. К 17 апреля число заболевших COVID-19 в мире превысило 2,1 млн человек в 185 странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных