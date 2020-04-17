Китай уточнил число умерших пациентов с коронавирусом в городе Ухане
Власти города Уханя в китайской провинции Хубэй уточнили данные о жертвах коронавируса ‒ число умерших во время вспышки COVID-19 выросло на 1290 до 3869 человек, сообщает Associated Press. Китайское агентство «Синьхуа» объяснило заниженные данные перегрузкой медицинских учреждений во время пика эпидемии ‒ они не справлялись с потоком пациентов и не могли вовремя подавать отчеты в соответствующие органы. Кроме того, в первоначальную статистику не попали некоторые смерти пациентов на дому.
Обновилось и число заразившихся коронавирусом в городе, где проживает 11 млн человек. По новым данным, заболели коронавирусной инфекцией 50 333 человека ‒ на 325 людей больше, чем сообщалось ранее. AP отмечает, что это почти две трети от общего числа инфицированных в Китае: 82 367 подтвержденных случаев.
В городе Ухане вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 г. Город закрыли на жесткий карантин на два месяца. В конце марта режим был снят после того, как несколько дней подряд не было выявлено ни одного случая заболевания.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. К 17 апреля число заболевших COVID-19 в мире превысило 2,1 млн человек в 185 странах.