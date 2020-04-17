Китай уточнил число умерших пациентов с коронавирусом в городе Ухане

Власти города Уханя в китайской провинции Хубэй уточнили данные о жертвах коронавируса ‒ число умерших во время вспышки COVID-19 выросло на 1290 до 3869 человек, сообщает Associated Press. Китайское агентство «Синьхуа» объяснило заниженные данные перегрузкой медицинских учреждений во время пика эпидемии ‒ они не справлялись с потоком пациентов и не могли вовремя подавать отчеты в соответствующие органы. Кроме того, в первоначальную статистику не попали некоторые смерти пациентов на дому.