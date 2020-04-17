Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

Проверочные работы в конце этого учебного года должны были писать учащиеся 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11-го классов. По словам Кравцова, в начале следующего учебного года проверочные работы не будут использоваться для аттестации школьников, за них не будут выставлять оценки. Их результаты используют для проверки знаний школьников в начале учебного года, чтобы скорректировать учебный процесс.