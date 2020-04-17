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Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

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Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.

Проверочные работы в конце этого учебного года должны были писать учащиеся 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11-го классов. По словам Кравцова, в начале следующего учебного года проверочные работы не будут использоваться для аттестации школьников, за них не будут выставлять оценки. Их результаты используют для проверки знаний школьников в начале учебного года, чтобы скорректировать учебный процесс.

В конце марта из-за пандемии коронавируса в России перенесли единый государственный экзамен (ЕГЭ). Основной этап, начало которого было запланировано на 25 мая, начнется 8 июня. Кравцов допустил, что сроки cдачи снова сдвинутся. Окончательное решение, по его словам, будет принято после майских праздников.

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Основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают выпускники девятых классов, пройдет в этом году с 9 июня по 31 июля только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору в рамках ОГЭ в этом году не нужно, отметил министр.

Из-за переноса экзаменов сроки подачи документов в вузах могут сдвинуть на несколько недель, говорил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Новая дата, по его словам, будет назначена на один из трех летних месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных