Всероссийские проверочные работы перенесли на осень
Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Проверочные работы в конце этого учебного года должны были писать учащиеся 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11-го классов. По словам Кравцова, в начале следующего учебного года проверочные работы не будут использоваться для аттестации школьников, за них не будут выставлять оценки. Их результаты используют для проверки знаний школьников в начале учебного года, чтобы скорректировать учебный процесс.
В конце марта из-за пандемии коронавируса в России перенесли единый государственный экзамен (ЕГЭ). Основной этап, начало которого было запланировано на 25 мая, начнется 8 июня. Кравцов допустил, что сроки cдачи снова сдвинутся. Окончательное решение, по его словам, будет принято после майских праздников.
Основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают выпускники девятых классов, пройдет в этом году с 9 июня по 31 июля только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору в рамках ОГЭ в этом году не нужно, отметил министр.
Из-за переноса экзаменов сроки подачи документов в вузах могут сдвинуть на несколько недель, говорил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Новая дата, по его словам, будет назначена на один из трех летних месяцев.