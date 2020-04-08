Российские школы смогут перенести часть учебной программы на следующий год
Министерство просвещения России разрешило регионам при необходимости досрочно завершить учебный год для учащихся 1–8-го классов и перенести часть учебных программ на следующий, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Изменить график обучения или закончить учебный год можно по результатам уже завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, говорится в сообщении министерства.
В конце марта из-за пандемии коронавируса в России перенесли единый государственный экзамен (ЕГЭ). Основной этап, начало которого было запланировано на 25 мая, начнется 8 июня. Основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают выпускники девятых классов, пройдет с 9 июня.
Из-за переноса экзаменов сроки подачи документов в вузах могут сдвинуть на 2–3–4 недели, говорил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Новая дата, по его словам, будет назначена на один из трех летних месяцев.