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В Москве от коронавируса умерли более 200 человек

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В Москве к полуночи 20 апреля умерли от пневмонии, вызванной коронавирусом, 28 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число погибших от коронавируса в столице достигло 204 человека.

Умершим было от 44 до 98 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания. В том числе, трое — сахарный диабет, двое — хронический бронхит. Всего в Москве врачи зарегистрировали 24 324 случая заражения коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случаев заражения, выздоровели 3 291 человек. Умер 361 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных