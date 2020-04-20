В Москве от коронавируса умерли более 200 человек
В Москве к полуночи 20 апреля умерли от пневмонии, вызванной коронавирусом, 28 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число погибших от коронавируса в столице достигло 204 человека.
Умершим было от 44 до 98 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания. В том числе, трое — сахарный диабет, двое — хронический бронхит. Всего в Москве врачи зарегистрировали 24 324 случая заражения коронавирусом.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случаев заражения, выздоровели 3 291 человек. Умер 361 человек.