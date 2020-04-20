В Канаде мужчина в форме полицейского расстрелял более 15 человек
Мужчина, переодетый полицейским, устроил стрельбу в канадской провинции Новая Шотландия, убив, 16 человек. Сам стрелок погиб, передает новостная служба телеканала CBC со ссылкой на официальные лица. Нападение на людей в Новой Шотландии стало самым смертоносным в истории страны, отмечает телеканал.
По данным следствия, переодетый в форму полицейского 51-летний Габриэль Уортман, которые передвигался на машине, похожей на полицейский автомобиль, расстрелял 16 человек и сам был убит. Среди погибших — офицер полиции Хайди Стивенсон, мать двоих детей. Еще один офицер полиции получил ранение.
По версии полиции, стрелок сначала целенаправленно убил несколько человек в одном из домов сельского городка Портапик, а потом начал стрелять в людей уже случайным образом. По данным полиции, большинство погибших не были даже знакомы со стрелявшим. В полиции не исключают, что жертв стрельбы может быть больше, но не связывают случившееся с терроризмом.
Предыдущая стрельба с большим количеством жертв произошла в Канаде в 1989 г. Тогда стрелок Марк Лепин убил 14 женщин и себя в Монреальском политехническом колледже. После этого в Канаде ввели в действие целых ряд законодательных запретов в отношении огнестрельного оружия.
На следующий день полиция начала советовать жителям города, уже находящимся в изоляции из — за пандемии коронавируса, запереть свои двери и оставаться в подвалах. Также были подожжены несколько домов в этом районе.