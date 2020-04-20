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В Канаде мужчина в форме полицейского расстрелял более 15 человек

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Мужчина, переодетый полицейским, устроил стрельбу в канадской провинции Новая Шотландия, убив, 16 человек. Сам стрелок погиб, передает новостная служба телеканала CBC со ссылкой на официальные лица. Нападение на людей в Новой Шотландии стало самым смертоносным в истории страны, отмечает телеканал.

По данным следствия, переодетый в форму полицейского 51-летний Габриэль Уортман, которые передвигался на машине, похожей на полицейский автомобиль, расстрелял 16 человек и сам был убит. Среди погибших — офицер полиции Хайди Стивенсон, мать двоих детей. Еще один офицер полиции получил ранение.

По версии полиции, стрелок сначала целенаправленно убил несколько человек в одном из домов сельского городка Портапик, а потом начал стрелять в людей уже случайным образом. По данным полиции, большинство погибших не были даже знакомы со стрелявшим. В полиции не исключают, что жертв стрельбы может быть больше, но не связывают случившееся с терроризмом.

Предыдущая стрельба с большим количеством жертв произошла в Канаде в 1989 г. Тогда стрелок Марк Лепин убил 14 женщин и себя в Монреальском политехническом колледже. После этого в Канаде ввели в действие целых ряд законодательных запретов в отношении огнестрельного оружия.

На следующий день полиция начала советовать жителям города, уже находящимся в изоляции из — за пандемии коронавируса, запереть свои двери и оставаться в подвалах. Также были подожжены несколько домов в этом районе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных