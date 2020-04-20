В Канаде мужчина в форме полицейского расстрелял более 15 человек

По версии полиции, стрелок сначала целенаправленно убил несколько человек в одном из домов сельского городка Портапик, а потом начал стрелять в людей уже случайным образом. По данным полиции, большинство погибших не были даже знакомы со стрелявшим. В полиции не исключают, что жертв стрельбы может быть больше, но не связывают случившееся с терроризмом.