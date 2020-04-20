Глава Крыма призвал россиян не приезжать на полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян пока отказаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса. Аксенов отметил, что сейчас в республике работают только предприятия, отвечающие за жизнеобеспечение, и магазины с товарами первой необходимости.