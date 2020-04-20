Глава Крыма призвал россиян не приезжать на полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян пока отказаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса. Аксенов отметил, что сейчас в республике работают только предприятия, отвечающие за жизнеобеспечение, и магазины с товарами первой необходимости.
Прошу воздержаться от поездок в Республику Крым #Крым #Россия #оставайсядома pic.twitter.com/yz3bCuJ7bd— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) April 20, 2020
В Крыму, по данным оперативного штаба на 19 апреля, выявлено 45 случаев коронавируса, 22 человека выздоровели. До 30 апреля в республике действует режим самоизоляции. Выходить на улицу разрешено только в случае крайней необходимости.
Всего в России зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3291 человек. Умер 361.