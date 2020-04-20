В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Число погибших жителей Москвы, зарахзившихся коронавирусом, достигло 233 человек, передает ТАСС сообщение оперативного штаба. За сутки скончались еще 29 человек.
31-летнему пациенту, у которого обнаружили коронавирус, был поставлен диагноз «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом». В штабе отмечают, что у большинства других больных также были сопутствующие заболевания.
Коронавирус в Москве был обнаружен у 26 350 человек, сообщал федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом утром 20 апреля, 92,2% из них продолжают лечение. Всего в России коронавирусом заразилось 47 121. Число больных по всему миру, по сводным данным университета Джонса Хопкинса, превысило 2,4 млн человек, более 169 000 скончались.