В Москве умерли 29 больных с коронавирусом

Коронавирус в Москве был обнаружен у 26 350 человек, сообщал федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом утром 20 апреля, 92,2% из них продолжают лечение. Всего в России коронавирусом заразилось 47 121. Число больных по всему миру, по сводным данным университета Джонса Хопкинса, превысило 2,4 млн человек, более 169 000 скончались.