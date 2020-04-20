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В Москве умерли 29 больных с коронавирусом

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Число погибших жителей Москвы, зарахзившихся коронавирусом, достигло 233 человек, передает ТАСС сообщение оперативного штаба. За сутки скончались еще 29 человек.

31-летнему пациенту, у которого обнаружили коронавирус, был поставлен диагноз «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом». В штабе отмечают, что у большинства других больных также были сопутствующие заболевания.

Коронавирус в Москве был обнаружен у 26 350 человек, сообщал федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом утром 20 апреля, 92,2% из них продолжают лечение. Всего в России коронавирусом заразилось 47 121. Число больных по всему миру, по сводным данным университета Джонса Хопкинса, превысило 2,4 млн человек, более 169 000 скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных