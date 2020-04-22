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ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу под Тюменью

Ведомости

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предотвратила попытку вооруженного нападения на школу в Тюменской области, сообщил центр общественных связей ведомства. Нападение готовил местный житель 2001 года рождения, в ходе следственных действий он был задержан.

У юноши были изъяты охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Региональное управление Следственного комитета возбудило против него уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пунктам «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц). 

16 апреля сотрудники ФСБ задержали в Красноярске подростка 2006 г. рождения по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу. При обыске по месту жительства были обнаружены обрез охотничьего ружья с патронами, самодельные взрывные устройства, средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении. Против него также возбудили уголовное дело.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных