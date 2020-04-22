ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу под Тюменью

16 апреля сотрудники ФСБ задержали в Красноярске подростка 2006 г. рождения по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу. При обыске по месту жительства были обнаружены обрез охотничьего ружья с патронами, самодельные взрывные устройства, средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении. Против него также возбудили уголовное дело.