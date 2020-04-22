ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу под Тюменью
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предотвратила попытку вооруженного нападения на школу в Тюменской области, сообщил центр общественных связей ведомства. Нападение готовил местный житель 2001 года рождения, в ходе следственных действий он был задержан.
У юноши были изъяты охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Региональное управление Следственного комитета возбудило против него уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пунктам «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц).
16 апреля сотрудники ФСБ задержали в Красноярске подростка 2006 г. рождения по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу. При обыске по месту жительства были обнаружены обрез охотничьего ружья с патронами, самодельные взрывные устройства, средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении. Против него также возбудили уголовное дело.