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СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по республике Северная Осетия – Алания.

По данным следствия, в несогласованном митинге напротив Дома правительства республики приняли участие около 2000 человек. Протестующие требовали отставки главы и правительства региона. На требование прибывших на место стражей порядка митингующие «никак не отреагировали», сообщает пресс-служба местного следственного управления.

Затем участники митинга, личности которых следствие сейчас устанавливает, нанесли телесные повреждения 13 сотрудникам Росгвардии и МВД, говорится в сообщении. Отмечается, что правонарушителей сейчас разыскивают, все обстоятельства произошедшего устанавливают.

Накануне суд арестовал 14 участников стихийного митинга во Владикавказе. Их признали виновными по статьям 19.3 (неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов) и 20.2.2 (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка) Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее по теме: Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных