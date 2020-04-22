СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по республике Северная Осетия – Алания.
По данным следствия, в несогласованном митинге напротив Дома правительства республики приняли участие около 2000 человек. Протестующие требовали отставки главы и правительства региона. На требование прибывших на место стражей порядка митингующие «никак не отреагировали», сообщает пресс-служба местного следственного управления.
Затем участники митинга, личности которых следствие сейчас устанавливает, нанесли телесные повреждения 13 сотрудникам Росгвардии и МВД, говорится в сообщении. Отмечается, что правонарушителей сейчас разыскивают, все обстоятельства произошедшего устанавливают.
Накануне суд арестовал 14 участников стихийного митинга во Владикавказе. Их признали виновными по статьям 19.3 (неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов) и 20.2.2 (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка) Кодекса об административных правонарушениях.