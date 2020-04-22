СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по республике Северная Осетия – Алания.