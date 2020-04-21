Суд арестовал 14 участников митинга против самоизоляции во Владикавказе

20 апреля во Владикавказе на площади перед Домом правительства прошел народный сход против режима самоизоляции, введенного в Северной Осетии из-за распространения коронавируса. Участники акции требовали освободить блогера Вадима Чельдиева, против которого возбудили уголовное дело о распространении фейков из-за заявления, что коронавируса не существует. Также митингующие призвали власти помочь тем, кто остался без работы из-за самоизоляции, и потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова. Во второй половине дня сотрудники ОМОН вытеснили участников митинга с площади.