Суд арестовал 14 участников митинга против самоизоляции во Владикавказе
Суд назначил административные аресты 14 участникам стихийного митинга во Владикавказе, передает «Интерфакс» сообщение объединенной пресс-службы судов Северной Осетии. Их признали виновными по статьям 19.3 (неповиновении требованиям сотрудников правоохранительных органов) и 20.2.2 (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка) Кодекса об административных правонарушениях.
Осужденные участники были арестованы на срок от трех до 15 суток, в зависимости от статьи. В пресс-службе отметили, что дела других участников рассмотрят в среду, «по мере того, как поступают материалы».
20 апреля во Владикавказе на площади перед Домом правительства прошел народный сход против режима самоизоляции, введенного в Северной Осетии из-за распространения коронавируса. Участники акции требовали освободить блогера Вадима Чельдиева, против которого возбудили уголовное дело о распространении фейков из-за заявления, что коронавируса не существует. Также митингующие призвали власти помочь тем, кто остался без работы из-за самоизоляции, и потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова. Во второй половине дня сотрудники ОМОН вытеснили участников митинга с площади.