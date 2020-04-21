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Суд арестовал 14 участников митинга против самоизоляции во Владикавказе

Ведомости

Суд назначил административные аресты 14 участникам стихийного митинга во Владикавказе, передает «Интерфакс» сообщение объединенной пресс-службы судов Северной Осетии. Их признали виновными по статьям 19.3 (неповиновении требованиям сотрудников правоохранительных органов) и 20.2.2 (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка) Кодекса об административных правонарушениях.

Осужденные участники были арестованы на срок от трех до 15 суток, в зависимости от статьи. В пресс-службе отметили, что дела других участников рассмотрят в среду, «по мере того, как поступают материалы».

20 апреля во Владикавказе на площади перед Домом правительства прошел народный сход против режима самоизоляции, введенного в Северной Осетии из-за распространения коронавируса. Участники акции требовали освободить блогера Вадима Чельдиева, против которого возбудили уголовное дело о распространении фейков из-за заявления, что коронавируса не существует. Также митингующие призвали власти помочь тем, кто остался без работы из-за самоизоляции, и потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова. Во второй половине дня сотрудники ОМОН вытеснили участников митинга с площади.

Ранее по теме: Кремль прокомментировал акцию во Владикавказе и онлайн-митинги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных