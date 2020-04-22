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В Москве число разводов в апреле сократилось на 70%

Ведомости

В Москве за первые три недели апреля число разводов сократилось на 70% (до 2700 регистраций расторжения брака) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщили «Интераксу» в пресс-службе столичного управления ЗАГС. Всего за этот период было зарегистрировано около 1800 браков. С 1 по 19 апреля во дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС было подано свыше 2500 заявлений о заключении брака, приблизительно 30% пар перенесли регистрацию на более поздний срок – на лето и осень, уточнили в ведомстве.

«Все регистрации брака на Красную горку будут проходить только в неторжественной обстановке без присутствия гостей с соблюдением всех эпидемиологических мер», – сообщили в столичном управлении ЗАГС.

Перенести дату бракосочетания можно без посещения отдела ЗАГС. Для этого необходимо заполнить заявление и отправить его на почту ведомства. Госпошлину повторно оплачивать не придется, пояснили в пресс-службе.

Несмотря на отсутствие торжественной обстановки и гостей, некоторые пары стараются сделать день бракосочетания запоминающимся. Молодожены ведут прямые трансляции в соцсетях, видеоконференции с близкими и друзьями. На церемонию бракосочетания они приходят в креативных масках, отметили в пресс-службе.

Ранее столичные дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС временно приостановили расторжение браков и их заключение в торжественной обстановке из-за распространения коронавируса. Сейчас заключить брак можно только в неторжественной обстановке без гостей и в исключительных случаях. Выездные регистрации также не проводятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных