В Москве число разводов в апреле сократилось на 70%

В Москве за первые три недели апреля число разводов сократилось на 70% (до 2700 регистраций расторжения брака) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщили «Интераксу» в пресс-службе столичного управления ЗАГС. Всего за этот период было зарегистрировано около 1800 браков. С 1 по 19 апреля во дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС было подано свыше 2500 заявлений о заключении брака, приблизительно 30% пар перенесли регистрацию на более поздний срок – на лето и осень, уточнили в ведомстве.