В Москве число разводов в апреле сократилось на 70%
В Москве за первые три недели апреля число разводов сократилось на 70% (до 2700 регистраций расторжения брака) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщили «Интераксу» в пресс-службе столичного управления ЗАГС. Всего за этот период было зарегистрировано около 1800 браков. С 1 по 19 апреля во дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС было подано свыше 2500 заявлений о заключении брака, приблизительно 30% пар перенесли регистрацию на более поздний срок – на лето и осень, уточнили в ведомстве.
«Все регистрации брака на Красную горку будут проходить только в неторжественной обстановке без присутствия гостей с соблюдением всех эпидемиологических мер», – сообщили в столичном управлении ЗАГС.
Перенести дату бракосочетания можно без посещения отдела ЗАГС. Для этого необходимо заполнить заявление и отправить его на почту ведомства. Госпошлину повторно оплачивать не придется, пояснили в пресс-службе.
Несмотря на отсутствие торжественной обстановки и гостей, некоторые пары стараются сделать день бракосочетания запоминающимся. Молодожены ведут прямые трансляции в соцсетях, видеоконференции с близкими и друзьями. На церемонию бракосочетания они приходят в креативных масках, отметили в пресс-службе.
Ранее столичные дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС временно приостановили расторжение браков и их заключение в торжественной обстановке из-за распространения коронавируса. Сейчас заключить брак можно только в неторжественной обстановке без гостей и в исключительных случаях. Выездные регистрации также не проводятся.