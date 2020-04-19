Как пережить эпидемию и не развестись

Как пережить эпидемию и не развестисьРабота на дому стала тяжелым испытанием для миллионов супружеских пар
Прошло почти три месяца с начала карантина в Китае, введенного из-за коронавируса. Постепенно ограничения начали снимать, и внимание привлек новый показатель: количество разводов в городе Сиань, центре провинции Шэньси, резко возросло. Статистики по аналогичному показателю в Италии пока нет, зато шуток на эту тему в избытке.
Сейчас миллионы пар по всему миру оказались в ситуации, которую еще месяц назад никто не мог вообразить. Супругам приходится весь день работать из дома, и у большинства из нас нет никакого понимания, как с этим справиться. А ведь многим супругам еще нужно заниматься детьми, с утра до вечера и без всякой поддержки со стороны – из-за строгих распоряжений о социальном дистанцировании.
На работе и без этого хватало стресса: все личное общение перешло в онлайн, компаниям сложно обслуживать клиентов и вообще нет гарантий, что наша работа сохранится. Раньше с таким грузом непонимания и тревожности супруги могли возвращаться домой. Но теперь дом и есть место работы, и все проблемы приходится решать здесь же. Работающие пары столкнулись с новыми, прежде неведомыми испытаниями. Непонятно, как совмещать оплачиваемую работу из дома с ведением хозяйства. Как продуктивно работать двоим под одной крышей? Кто и когда может претендовать на комнату, которую можно переоборудовать в домашний офис? Как не довести себя до переработок и выгорания, которые чаще настигают тех, кто работает из дома? Как быть с привычками супругов, которые раньше просто немного раздражали, но теперь, когда наблюдаешь их 24 часа 7 дней в неделю, превращаются в настоящее яблоко раздора? А что делать работающим родителям? Как занимать детей, воспитывать и обучать их, когда ни друзья, ни дедушки и бабушки, ни даже платный воспитатель не могут прийти на помощь?
Чаще всего советы сводятся к практической стороне вопроса. Распланируйте свой день. Не работайте за кухонным столом. Держите дверь в домашний офис закрытой. Распределите обязанности по дому. Поговорите с начальством. Занимайтесь детьми и работой посменно. Регулярно делайте перерывы. Высыпайтесь. Используйте технологии с выгодой для себя.
Все эти практические рекомендации, конечно, очень важны. Парам, да и всему работающему населению, приходится приспособиться к новым обстоятельствам. Но за шесть лет исследований я поняла, что не эти мелкие практические моменты определяют будущее пары после кризиса. Вопрос не в том, кто проявит смелость перед лицом пандемии и выйдет за молоком.
Мое исследование более 100 семейных пар показало, что способность партнеров пережить кризис, сохранив и отношения, и карьеру, основана на том, что они в самом начале кризиса обсудили ряд принципов и достигли согласия. Что это за принципы? Они касаются самого важного для каждого партнера, чего им хочется и необходимо достичь, что им нужно друг от друга и что они могут дать взамен. Именно ответы на эти вопросы, если партнеры пришли к согласию, станут основой для практических решений в кризис. Это партнерский договор – необходимое условие для успеха пар, в которых оба партнера делают карьеру. Так же должна быть устроена и ваша «кризисная сделка»: партнерский договор не создается раз в жизни, он нуждается в поправках при любых важных изменениях, особенно если грянул кризис.
Такой кризисный договор составить недолго. Вы с партнером можете это сделать прямо сегодня вечером. Сначала выделите несколько минут, чтобы каждый набросал свои мысли по вопросам, перечисленным ниже. Ориентируйтесь на срок в три месяца (мы не знаем, сколько продлится ситуация, но так я предполагаю, исходя из китайского опыта). Когда вы сформулируете мысли, обсудите их с супругом или супругой по пунктам и подумайте, как прийти к компромиссу. Запишите те решения, о которых вы условитесь. Теперь это будет действующий договор, который можно раз в неделю перечитывать и проверять, соблюдаете ли вы то, о чем договорились. Именно на его основании и можно принимать практические решения.
Что самое важное для вас в этот период? Простой ответ, который даст каждый: чтобы близкие люди были здоровы и находились в безопасности. Но каковы сейчас три главные цели помимо этого? Есть ли рабочий проект, который вы хотите довести до завершения? Есть ли отношения, которые нужно развивать? Может быть, вы планируете провести это время дома и спланировать переход на новую работу? Или сейчас главное – обучение детей?
Важно понять и назвать эти цели, потому что они лучше всего помогут распределить время. У большинства из нас продуктивность, скорее всего, снизится по всем фронтам. Но представьте, будто прошло три месяца и теперь вы оглядываетесь назад на этот период: по каким показателям вы будете оценивать, правильно ли их провели?
Чья карьера на ближайшие месяцы в приоритете? Если вы оба трудитесь дома и еще помогаете детям и пожилым родственникам, определите, чья работа сейчас в приоритете. Есть ли у вас четкая договоренность, что работа одного из вас всегда важнее работы другого? Или вы пытаетесь делить время в пропорции 50/50? Есть ли недели, когда кто-то один должен уделять работе больше времени, чем другой?
Любой из этих вариантов жизнеспособен. Главное – чтобы вы договорились об этом заранее. Это даст вам логику, которую можно применять, планируя рабочие часы обоих. Если у вас будет понимание, почему работа мужа или жены в какой-то момент важнее вашей, то вам обоим легче будет идти на уступки, не накапливая обид.
Каким принципам вы следуете в этот период как родители? Сейчас особенная ситуация для всех работающих родителей, и обычный подход придется пересмотреть. Может, стоит разрешить детям больше времени проводить за компьютером? Насколько вы вовлечены в домашнее обучение ребенка и насколько хотите и можете в нем участвовать? Какие стороны жизни ребенка для вас важнее всего? Время на свежем воздухе, чтение, спорт, учеба? Как вы будете говорить о кризисе и успокаивать детей, если им станет тревожно? Если муж или жена разделяет с вами эти принципы, вам проще будет объяснять их детям, а заодно и поддерживать личные границы (и мирную атмосферу) в вашем доме.
Что вам нужно друг от друга, чтобы все это работало? Нам всем нужна поддержка. Но в чем вы ее видите? Это эмоциональная или практическая помощь? Поможет ли вам уверенность в том, что каждый вечер муж или жена будет уделять вам 15 минут полного внимания, чтобы обсудить прошедший день? Или вы хотите, чтобы ваш партнер помог вам с выполнением части дел, которые вы раньше делали самостоятельно? Что вам нужно от мужа или жены, чтобы соблюдать свою часть договора? Пойдя навстречу нуждам другого, вы проявите доброжелательность и любовь, которые нужны всем нам, чтобы пережить трудные времена.
Что беспокоит вас больше всего? Сам кризис и осознание факта, что долгое время придется работать из дома, у многих вызывают тревогу. Боитесь ли вы потерять работу? Переживаете о том, как совместить ее с воспитанием детей? Или о том, что не получается качественно проводить время вдвоем с мужем или женой? У вас начинается кабинная лихорадка (ее еще называют экспедиционным бешенством) от пребывания вместе в одном помещении? Беспокоитесь ли вы о том, что вы будете делать, если один из вас серьезно заболеет или вы оба заболеете? Во время кризиса многие стараются держаться бодро и умалчивают о своем беспокойстве. Для отношений в паре это плохо. Очень важно понимать, что беспокоит каждого. Понимая переживания супруга или супруги, мы можем делать конкретные шаги, чтобы помочь им успокоиться.
Если вы принимаете решения, исходя из тех принципов, к которым пришли совместно, ваша пара справится с кризисом. Возможно, отношения станут даже крепче. Не исключено, что вы забронируете билеты во второе свадебное путешествие или начнете вязать одежду для малыша, а это значит, что настанет время обсудить следующий договор.
Об авторе: Дженнифер Петрильери – доцент в области организационного поведения в INSEAD
Статья впервые опубликована в «Harvard Business Review Россия». Оригинал статьи здесь.