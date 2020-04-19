Как пережить эпидемию и не развестись

На работе и без этого хватало стресса: все личное общение перешло в онлайн, компаниям сложно обслуживать клиентов и вообще нет гарантий, что наша работа сохранится. Раньше с таким грузом непонимания и тревожности супруги могли возвращаться домой. Но теперь дом и есть место работы, и все проблемы приходится решать здесь же. Работающие пары столкнулись с новыми, прежде неведомыми испытаниями. Непонятно, как совмещать оплачиваемую работу из дома с ведением хозяйства. Как продуктивно работать двоим под одной крышей? Кто и когда может претендовать на комнату, которую можно переоборудовать в домашний офис? Как не довести себя до переработок и выгорания, которые чаще настигают тех, кто работает из дома? Как быть с привычками супругов, которые раньше просто немного раздражали, но теперь, когда наблюдаешь их 24 часа 7 дней в неделю, превращаются в настоящее яблоко раздора? А что делать работающим родителям? Как занимать детей, воспитывать и обучать их, когда ни друзья, ни дедушки и бабушки, ни даже платный воспитатель не могут прийти на помощь?