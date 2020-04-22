ВЦИОМ сообщил о росте тревожных настроений у россиян из-за экономического кризиса
Большинство россиян (70%) считают, что самые тяжелые времена еще впереди, а 14% думают, что переживают их прямо сейчас. Такие данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения представил руководитель департамента образования и науки ВЦИОМ Андрей Кинякин, передает ТАСС.
Исследование проводилось в четыре этапа с 16 марта по 12 апреля, в нем приняли участие 1600 респондентов. Каждый этап опроса показывал рост тревожных настроений в обществе из-за экономического кризиса, отмечают социологи.
Участникам опроса предлагалось выбрать из трех вариантов ответа: Россия переживает самые тяжелые времена сейчас, они позади или впереди. Только 4% опрошенных заявили, что тяжелые времена позади, 3% респондентов сказали, что в России нет экономического кризиса и не будет в обозримом будущем.