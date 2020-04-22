ВЦИОМ сообщил о росте тревожных настроений у россиян из-за экономического кризиса

Участникам опроса предлагалось выбрать из трех вариантов ответа: Россия переживает самые тяжелые времена сейчас, они позади или впереди. Только 4% опрошенных заявили, что тяжелые времена позади, 3% респондентов сказали, что в России нет экономического кризиса и не будет в обозримом будущем.