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ВЦИОМ сообщил о росте тревожных настроений у россиян из-за экономического кризиса

Ведомости

Большинство россиян (70%) считают, что самые тяжелые времена еще впереди, а 14% думают, что переживают их прямо сейчас. Такие данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения представил руководитель департамента образования и науки ВЦИОМ Андрей Кинякин, передает ТАСС.

Исследование проводилось в четыре этапа с 16 марта по 12 апреля, в нем приняли участие 1600 респондентов. Каждый этап опроса показывал рост тревожных настроений в обществе из-за экономического кризиса, отмечают социологи.

Участникам опроса предлагалось выбрать из трех вариантов ответа: Россия переживает самые тяжелые времена сейчас, они позади или впереди. Только 4% опрошенных заявили, что тяжелые времена позади, 3% респондентов сказали, что в России нет экономического кризиса и не будет в обозримом будущем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных