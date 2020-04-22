Главный эпидемиолог Минздрава призвал продлить ограничения на майские праздники
Ограничительные меры, введенные в России для борьбы с коронавирусом, необходимо продлить на майские праздники, считает главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико. Речь, по его словам, прежде всего, идет о самоизоляции и социальном дистанцировании.
В этом вопросе он призвал ориентироваться на некоторые зарубежные страны, которым удалось добиться снижения темпов заболеваемости, но они, несмотря на это, не отменяют ограничительные меры. «Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются», — приводит слова Брико ТАСС. В России введенные из-за пандемии меры тоже пока должны быть сохранены, заключил эпидемиолог.
В России, по данным на 22 апреля, было выявлено почти 58 000 заболевших коронавирусом, 513 пациентов с COVID-19 скончались. В Москве — почти 32 000 случаев заболевания.
Режим нерабочих дней, введенный президентом Владимиром Путиным, действует до 30 апреля. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что решение о продлении нерабочих дней или отмене режима будет принято на текущей неделе. Дополнительные ограничения регионы вправе вводить самостоятельно в зависимости от числа заболевших.