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Главный эпидемиолог Минздрава призвал продлить ограничения на майские праздники

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Ограничительные меры, введенные в России для борьбы с коронавирусом, необходимо продлить на майские праздники, считает главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико. Речь, по его словам, прежде всего, идет о самоизоляции и социальном дистанцировании.

В этом вопросе он призвал ориентироваться на некоторые зарубежные страны, которым удалось добиться снижения темпов заболеваемости, но они, несмотря на это, не отменяют ограничительные меры. «Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются», — приводит слова Брико ТАСС. В России введенные из-за пандемии меры тоже пока должны быть сохранены, заключил эпидемиолог.

В России, по данным на 22 апреля, было выявлено почти 58 000 заболевших коронавирусом, 513 пациентов с COVID-19 скончались. В Москве — почти 32 000 случаев заболевания.

Режим нерабочих дней, введенный президентом Владимиром Путиным, действует до 30 апреля. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что решение о продлении нерабочих дней или отмене режима будет принято на текущей неделе. Дополнительные ограничения регионы вправе вводить самостоятельно в зависимости от числа заболевших.

Ранее по теме: Люди в разных странах начинают протестовать против самоизоляции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных