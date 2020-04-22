Главный эпидемиолог Минздрава призвал продлить ограничения на майские праздники

В этом вопросе он призвал ориентироваться на некоторые зарубежные страны, которым удалось добиться снижения темпов заболеваемости, но они, несмотря на это, не отменяют ограничительные меры. «Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются», — приводит слова Брико ТАСС. В России введенные из-за пандемии меры тоже пока должны быть сохранены, заключил эпидемиолог.