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Мишустин призвал не забывать из-за коронавируса о других больных

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Премьер-министр Михаил Мишустин призвал в процессе борьбы с пандемией коронавируса помнить о людях, страдающих другими заболеваниями и нуждающихся в помощи врачей. По словам премьера, отказов им в медобслуживании быть не должно

«Не нужно допускать ситуаций, когда одно лечим — другое калечим», — заявил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. «Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы конечно не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения», — подчеркнул премьер.

Ранее Всероссийская организация пациентов в своем обращении в Минздрав рассказала, что пациентам с редкими заболеваниями стало сложнее получить лечение в рамках стационаров из-за их переориентации на борьбу с пандемией коронавируса. Из-за сложившейся ситуации могут пострадать по меньшей мере несколько тысяч человек, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение.

Ранее по теме: Готово ли российское здравоохранение к борьбе с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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