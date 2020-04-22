Мишустин призвал не забывать из-за коронавируса о других больных

«Не нужно допускать ситуаций, когда одно лечим — другое калечим», — заявил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. «Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы конечно не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения», — подчеркнул премьер.