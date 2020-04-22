Мишустин призвал не забывать из-за коронавируса о других больных
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал в процессе борьбы с пандемией коронавируса помнить о людях, страдающих другими заболеваниями и нуждающихся в помощи врачей. По словам премьера, отказов им в медобслуживании быть не должно
«Не нужно допускать ситуаций, когда одно лечим — другое калечим», — заявил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. «Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы конечно не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения», — подчеркнул премьер.
Ранее Всероссийская организация пациентов в своем обращении в Минздрав рассказала, что пациентам с редкими заболеваниями стало сложнее получить лечение в рамках стационаров из-за их переориентации на борьбу с пандемией коронавируса. Из-за сложившейся ситуации могут пострадать по меньшей мере несколько тысяч человек, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение.