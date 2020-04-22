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Число умерших от коронавируса в Москве выросло до 288 человек

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В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом, общее число жертв СОVID-19 выросло до 288 человек, сообщает столичный оперативный штаб.

Среди умерших пациенты от 38 до 90 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания. Среди которых, например, гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом, рассказали в штабе.

Всего в России, по данным на 22 апреля, выявлено почти 58 000 больных коронавирусом, 540 пациентов умерли. Больше всего инфицированных в Москве – почти 32 000. Во всем мире число заболевших превысило 2,5 млн, свыше 178 000 скончались.

Ранее по теме: Собянин обязал москвичей с ОРВИ соблюдать самоизоляцию

По всей России в рамках борьбы с пандемией коронавируса действует режим самоизоляции. Выходить из дома разрешается только при крайней необходимости. В Москве и Подмосковье до 1 мая действует пропускной режим. Кроме того, Москвичи с проявлениями ОРВИ с 22 апреля должны соблюдать режим полной домашней изоляции, как и больные с подтвержденным коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных