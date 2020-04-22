Число умерших от коронавируса в Москве выросло до 288 человек
В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом, общее число жертв СОVID-19 выросло до 288 человек, сообщает столичный оперативный штаб.
Среди умерших пациенты от 38 до 90 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания. Среди которых, например, гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом, рассказали в штабе.
Всего в России, по данным на 22 апреля, выявлено почти 58 000 больных коронавирусом, 540 пациентов умерли. Больше всего инфицированных в Москве – почти 32 000. Во всем мире число заболевших превысило 2,5 млн, свыше 178 000 скончались.
По всей России в рамках борьбы с пандемией коронавируса действует режим самоизоляции. Выходить из дома разрешается только при крайней необходимости. В Москве и Подмосковье до 1 мая действует пропускной режим. Кроме того, Москвичи с проявлениями ОРВИ с 22 апреля должны соблюдать режим полной домашней изоляции, как и больные с подтвержденным коронавирусом.