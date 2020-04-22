Число умерших от коронавируса в Москве выросло до 288 человек

По всей России в рамках борьбы с пандемией коронавируса действует режим самоизоляции. Выходить из дома разрешается только при крайней необходимости. В Москве и Подмосковье до 1 мая действует пропускной режим. Кроме того, Москвичи с проявлениями ОРВИ с 22 апреля должны соблюдать режим полной домашней изоляции, как и больные с подтвержденным коронавирусом.