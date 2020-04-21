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Собянин обязал москвичей с ОРВИ соблюдать самоизоляцию

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Москвичи с проявлениями ОРВИ с 22 апреля должны соблюдать режим полной домашней изоляции, как и больные с подтвержденным коронавирусом. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Соблюдение самоизоляции власти будут отслеживать с помощью геолокации. Ранее такая мера применялась только к больным коронавирусной инфекцией или тем, кто находится на карантине.

Проживающие с заболевшими ОРВИ также должны соблюдать режим самоизоляции, но они могут выходить из дома, чтобы вынести мусор, погулять с животными или сходить в ближайший магазин или аптеку. Покидать дома можно также в случае, если необходимо попасть к врачу.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова говорила, что из-за сложностей отличия коронавируса от простой инфекции симптомы ОРВИ у москвичей будут считаться основанием для подозрения на коронавирус.

Ранее по теме: Все заболевшие ОРВИ в Москве будут обязаны соблюдать самоизоляцию

В Москве до 1 мая из-за пандемии коронавируса действует пропускной режим. Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте. Кроме того, в столице и других российских городах действует режим самоизоляции, который обязывает жителей соблюдать дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных