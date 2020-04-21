Собянин обязал москвичей с ОРВИ соблюдать самоизоляцию

Проживающие с заболевшими ОРВИ также должны соблюдать режим самоизоляции, но они могут выходить из дома, чтобы вынести мусор, погулять с животными или сходить в ближайший магазин или аптеку. Покидать дома можно также в случае, если необходимо попасть к врачу.