Собянин обязал москвичей с ОРВИ соблюдать самоизоляцию
Москвичи с проявлениями ОРВИ с 22 апреля должны соблюдать режим полной домашней изоляции, как и больные с подтвержденным коронавирусом. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Соблюдение самоизоляции власти будут отслеживать с помощью геолокации. Ранее такая мера применялась только к больным коронавирусной инфекцией или тем, кто находится на карантине.
Проживающие с заболевшими ОРВИ также должны соблюдать режим самоизоляции, но они могут выходить из дома, чтобы вынести мусор, погулять с животными или сходить в ближайший магазин или аптеку. Покидать дома можно также в случае, если необходимо попасть к врачу.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова говорила, что из-за сложностей отличия коронавируса от простой инфекции симптомы ОРВИ у москвичей будут считаться основанием для подозрения на коронавирус.
В Москве до 1 мая из-за пандемии коронавируса действует пропускной режим. Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте. Кроме того, в столице и других российских городах действует режим самоизоляции, который обязывает жителей соблюдать дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях.