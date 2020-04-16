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В Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус

Ведомости

Все заболевшие ОРВИ в Москве будут наблюдаться как потенциальные носители коронавируса, им будут выдаваться предписания о необходимости соблюдать режим самоизоляции, сообщил оперативный штаб. Власти объяснили это ухудшением эпидемиологической обстановки в столице и активным распространением коронавируса внутри города.

Врачи будут регулярно контролировать с помощью обзвонов состояние пациентов с подозрением на коронавирус. Сами заболевшие и все проживающие с ними люди должны 14 дней находиться в режиме изоляции и не покидать место жительства. При подозрении на пневмонию пациенты будут направлены в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, ЭКГ и сдачи анализов. Оперативный штаб надеется, что эти меры позволят замедлить темпы распространения коронавируса.

По данным оперативного штаба на 16 апреля, в Москве было более 16 000 заболевших COVID-19, скончались 113 человек. За последние сутки прирост составил 1370 пациентов. В целом по России число заболевших коронавирусом приближается к 28 000, умерли 232 человека.

В мире за последние сутки выявлено более 80 000 новых случаев коронавируса, число заболевших превысило 2 млн, умерли более 138 000 человек.

Ранее по теме: В России пятый день подряд рекордный прирост заразившихся коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных