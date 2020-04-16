В Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус
Все заболевшие ОРВИ в Москве будут наблюдаться как потенциальные носители коронавируса, им будут выдаваться предписания о необходимости соблюдать режим самоизоляции, сообщил оперативный штаб. Власти объяснили это ухудшением эпидемиологической обстановки в столице и активным распространением коронавируса внутри города.
Врачи будут регулярно контролировать с помощью обзвонов состояние пациентов с подозрением на коронавирус. Сами заболевшие и все проживающие с ними люди должны 14 дней находиться в режиме изоляции и не покидать место жительства. При подозрении на пневмонию пациенты будут направлены в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, ЭКГ и сдачи анализов. Оперативный штаб надеется, что эти меры позволят замедлить темпы распространения коронавируса.
По данным оперативного штаба на 16 апреля, в Москве было более 16 000 заболевших COVID-19, скончались 113 человек. За последние сутки прирост составил 1370 пациентов. В целом по России число заболевших коронавирусом приближается к 28 000, умерли 232 человека.
В мире за последние сутки выявлено более 80 000 новых случаев коронавируса, число заболевших превысило 2 млн, умерли более 138 000 человек.