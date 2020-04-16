В Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус

Врачи будут регулярно контролировать с помощью обзвонов состояние пациентов с подозрением на коронавирус. Сами заболевшие и все проживающие с ними люди должны 14 дней находиться в режиме изоляции и не покидать место жительства. При подозрении на пневмонию пациенты будут направлены в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, ЭКГ и сдачи анализов. Оперативный штаб надеется, что эти меры позволят замедлить темпы распространения коронавируса.