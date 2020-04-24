Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Во Владивостоке умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко»

Ведомости

Во Владивостоке на 87-м году жизни умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова, говорится в сообщении администрации города. Чулкова работала на Владивостокской кондитерской фабрике с 1950 г.

В 1967 г. Министерство пищевой промышленности СССР поставило перед советскими кондитерскими фабриками задачу – создать конфету с начинкой суфле, подобную тем, что выпускали в Польше и Чехословакии. Чулкова разработала наиболее удачную рецептуру и технологию изготовления. Конфеты «Птичье молоко» и сейчас выпускаются по рецепту Чулковой.

Впоследствии кондитер создала рецепты шоколадно-вафельного торта «Мечта», конфет «Комета», «Метеорит» и «Золотой Рог». За создание новых видов конфет Чулкова была награждена двумя орденами Ленина и орденом Октябрьской Революции. Она также была лауреатом Госпремии, в 1986 г. ей присвоили звание Героя Социалистического Труда. В 2000 г. власти Владивостока присвоили ей звание Почетного гражданина города.

Ранее по теме: Как бывшая секретарша зарабатывает на желании есть сладкое и худеть

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных