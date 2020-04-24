Во Владивостоке умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко»

В 1967 г. Министерство пищевой промышленности СССР поставило перед советскими кондитерскими фабриками задачу – создать конфету с начинкой суфле, подобную тем, что выпускали в Польше и Чехословакии. Чулкова разработала наиболее удачную рецептуру и технологию изготовления. Конфеты «Птичье молоко» и сейчас выпускаются по рецепту Чулковой.