Во Владивостоке умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко»
Во Владивостоке на 87-м году жизни умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова, говорится в сообщении администрации города. Чулкова работала на Владивостокской кондитерской фабрике с 1950 г.
В 1967 г. Министерство пищевой промышленности СССР поставило перед советскими кондитерскими фабриками задачу – создать конфету с начинкой суфле, подобную тем, что выпускали в Польше и Чехословакии. Чулкова разработала наиболее удачную рецептуру и технологию изготовления. Конфеты «Птичье молоко» и сейчас выпускаются по рецепту Чулковой.
Впоследствии кондитер создала рецепты шоколадно-вафельного торта «Мечта», конфет «Комета», «Метеорит» и «Золотой Рог». За создание новых видов конфет Чулкова была награждена двумя орденами Ленина и орденом Октябрьской Революции. Она также была лауреатом Госпремии, в 1986 г. ей присвоили звание Героя Социалистического Труда. В 2000 г. власти Владивостока присвоили ей звание Почетного гражданина города.