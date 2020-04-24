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В Москве число жертв коронавируса выросло до 366 человек

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В Москве за последние сутки умерли еще 41 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв коронавирусной инфекции в столице достигло 366.

По данным штаба, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания: гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. У 10 скончавшихся был сахарный диабет. У 34-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом», говорится в сообщении штаба. Среди умерших пациенты в возрасте от 34 до 92 лет.

По данным оперативного штаба на 24 апреля, в России выявлено 68 622 случая заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве – 36 897. Вылечились от коронавируса уже 2735 человек. Умерли 656.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных