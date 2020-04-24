В Москве число жертв коронавируса выросло до 366 человек

По данным штаба, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания: гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. У 10 скончавшихся был сахарный диабет. У 34-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом», говорится в сообщении штаба. Среди умерших пациенты в возрасте от 34 до 92 лет.