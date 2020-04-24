В Москве число жертв коронавируса выросло до 366 человек
В Москве за последние сутки умерли еще 41 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв коронавирусной инфекции в столице достигло 366.
По данным штаба, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания: гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. У 10 скончавшихся был сахарный диабет. У 34-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом», говорится в сообщении штаба. Среди умерших пациенты в возрасте от 34 до 92 лет.
По данным оперативного штаба на 24 апреля, в России выявлено 68 622 случая заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве – 36 897. Вылечились от коронавируса уже 2735 человек. Умерли 656.