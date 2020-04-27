Стационары для больных COVID-19 откроют в парке «Патриот» и «Крокус сити холле»
Власти Подмосковья откроют два новых передвижных стационара на базе парка «Патриот» и в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Каждый госпиталь предполагает 1500 коек. Стационары будут оборудованы всем необходимым для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
По мнению Воробьева, число заболевших COVID-19 будет расти. Последние несколько суток каждый день в Подмосковье фиксируется 600–650 новых случаев заражения, отметил он. Ранее Воробьев говорил, что в области общее число койко-мест для инфекционных больных планируется увеличить до 12 000 штук.
По данным оперативного штаба на 27 апреля, в России число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 87 000 человек. За последние сутки прирост составил 6198 новых случаев, из них около 43% заболевших не имеют симптомов течения COVID-19. В Подмосковье общее число заразившихся — 9708 человек, за последние сутки выявлено 638 новых случаев.