Стационары для больных COVID-19 откроют в парке «Патриот» и «Крокус сити холле»

По мнению Воробьева, число заболевших COVID-19 будет расти. Последние несколько суток каждый день в Подмосковье фиксируется 600–650 новых случаев заражения, отметил он. Ранее Воробьев говорил, что в области общее число койко-мест для инфекционных больных планируется увеличить до 12 000 штук.