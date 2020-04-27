Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Стационары для больных COVID-19 откроют в парке «Патриот» и «Крокус сити холле»

Ведомости

Власти Подмосковья откроют два новых передвижных стационара на базе парка «Патриот» и в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Каждый госпиталь предполагает 1500 коек. Стационары будут оборудованы всем необходимым для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По мнению Воробьева, число заболевших COVID-19 будет расти. Последние несколько суток каждый день в Подмосковье фиксируется 600–650 новых случаев заражения, отметил он. Ранее Воробьев говорил, что в области общее число койко-мест для инфекционных больных планируется увеличить до 12 000 штук.

По данным оперативного штаба на 27 апреля, в России число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 87 000 человек. За последние сутки прирост составил 6198 новых случаев, из них около 43% заболевших не имеют симптомов течения COVID-19. В Подмосковье общее число заразившихся — 9708 человек, за последние сутки выявлено 638 новых случаев.

Ранее по теме: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн человек

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных