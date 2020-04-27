Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн человек

На первом месте по количеству заболевших США – 972 969. Следом идут Испания (229 422), Италия (199 414), Франция (162 220) и Германия (158 142). В России 87 147 заболевших (45 351 из них в Москве). Она находится на девятом месте в мире. С начала эпидемии в стране выздоровело 7346 инфицированных. 794 человека умерли.