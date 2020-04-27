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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн человек

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Количество заболевших коронавирусной инфекцией мире достигло 3 002 303, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Институт подсчитывает подтвержденные случаи заболевания в реальном времени. По его данным, в мире от коронавируса скончался 208 131 человек. Около 878 813 выздоровели.

На первом месте по количеству заболевших США – 972 969. Следом идут Испания (229 422), Италия (199 414), Франция (162 220) и Германия (158 142). В России 87 147 заболевших (45 351 из них в Москве). Она находится на девятом месте в мире. С начала эпидемии в стране выздоровело 7346 инфицированных. 794 человека умерли.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта, к тому моменту число заболевших во всем мире превысило 118 000 человек. 2 апреля количество заболевших превысило 1 млн. 15 апреля их количество достигло отметки в 2 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных