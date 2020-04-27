Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн человек
Количество заболевших коронавирусной инфекцией мире достигло 3 002 303, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Институт подсчитывает подтвержденные случаи заболевания в реальном времени. По его данным, в мире от коронавируса скончался 208 131 человек. Около 878 813 выздоровели.
На первом месте по количеству заболевших США – 972 969. Следом идут Испания (229 422), Италия (199 414), Франция (162 220) и Германия (158 142). В России 87 147 заболевших (45 351 из них в Москве). Она находится на девятом месте в мире. С начала эпидемии в стране выздоровело 7346 инфицированных. 794 человека умерли.
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта, к тому моменту число заболевших во всем мире превысило 118 000 человек. 2 апреля количество заболевших превысило 1 млн. 15 апреля их количество достигло отметки в 2 млн.