Президент оргкомитета Олимпиады в Токио допустил полную отмену Игр

Мори ответил «нет» на вопрос о возможном переносе Олимпиады в Токио на 2020 г. Он отметил, что Олимпийские игры до этого отменялись только во время войн, и сравнил пандемию коронавируса с «борьбой с неизвестным врагом». Если же вирус удастся сдержать к лету 2021 г., то Игры будут проведены. Человечество, по словам Мори, «рассчитывает на это».