Президент оргкомитета Олимпиады в Токио допустил полную отмену Игр
Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 г. из-за распространения коронавируса, будут полностью отменены, если пандемия будет представлять угрозу и в следующем году, передает AFP слова президента оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори из интервью газете Nikkan Sports.
Мори ответил «нет» на вопрос о возможном переносе Олимпиады в Токио на 2020 г. Он отметил, что Олимпийские игры до этого отменялись только во время войн, и сравнил пандемию коронавируса с «борьбой с неизвестным врагом». Если же вирус удастся сдержать к лету 2021 г., то Игры будут проведены. Человечество, по словам Мори, «рассчитывает на это».
Олимпиада в Токио была запланирована на июль – август 2020 г., в марте Международный олимпийский комитет перенес дату их открытия на 23 июля 2021 г. Пандемия коронавируса привела к первому переносу Олимпийских игр за всю их историю. Несмотря на отсрочку, Олимпийские и Паралимпийские игры 2021 г. сохранят название «Токио-2020».