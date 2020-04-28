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Президент оргкомитета Олимпиады в Токио допустил полную отмену Игр

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Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 г. из-за распространения коронавируса, будут полностью отменены, если пандемия будет представлять угрозу и в следующем году, передает AFP слова президента оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори из интервью газете Nikkan Sports.

Мори ответил «нет» на вопрос о возможном переносе Олимпиады в Токио на 2020 г. Он отметил, что Олимпийские игры до этого отменялись только во время войн, и сравнил пандемию коронавируса с «борьбой с неизвестным врагом». Если же вирус удастся сдержать к лету 2021 г., то Игры будут проведены. Человечество, по словам Мори, «рассчитывает на это».

Олимпиада в Токио была запланирована на июль – август 2020 г., в марте Международный олимпийский комитет перенес дату их открытия на 23 июля 2021 г. Пандемия коронавируса привела к первому переносу Олимпийских игр за всю их историю. Несмотря на отсрочку, Олимпийские и Паралимпийские игры 2021 г. сохранят название «Токио-2020».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных