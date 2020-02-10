Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Практика
Справочник компаний
Бизнес

Алишер Усманов оказался покупателем рукописей Олимпийского манифеста

Ведомости

Бизнесмен Алишер Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне оригиналы манифеста Пьера де Кубертена, в которых он призывал возродить Олимпийские игры, сообщает МОК. В 2019 г. документ был продан неизвестному покупателю на аукционе Sotheby's за $8,8 млн, уточняет The New York Times.

Усманов, по словам представителя МОК, сказал, что «Олимпийский музей – самое подходящее место для этого бесценного манускрипта». Президент МОК Томас Бах назвал передачу документа историческим моментом и поблагодарил бизнесмена за подарок.

Документ был выставлен на аукцион в декабре прошлого года. Лот ушел с торгов за 12 минут, ставки делали трое покупателей, желавших остаться неизвестными. Рукописи де Кубертена в ходе аукциона стали самой дорогой памятной вещью из области спорта.

Манифест на 14 страницах был написан на бланках Международного конгресса по физическому воспитанию 1889 г. В 1892 г. де Кубертен представил манифест в ходе выступления в Сорбонне, а спустя два года на основе заявления была утверждена Олимпийская хартия.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.