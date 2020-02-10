Алишер Усманов оказался покупателем рукописей Олимпийского манифеста

Манифест на 14 страницах был написан на бланках Международного конгресса по физическому воспитанию 1889 г. В 1892 г. де Кубертен представил манифест в ходе выступления в Сорбонне, а спустя два года на основе заявления была утверждена Олимпийская хартия.