Собянин: Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье нужно продлить на две недели

Мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимым продлить режим самоизоляции в столице и Подмосковье еще на две недели. Об этом он заявил на совещании с руководителями регионов и членами правительства по ситуации с коронавирусом. «Надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого», – уточнил мэр.