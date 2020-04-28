Собянин: Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье нужно продлить на две недели
Мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимым продлить режим самоизоляции в столице и Подмосковье еще на две недели. Об этом он заявил на совещании с руководителями регионов и членами правительства по ситуации с коронавирусом. «Надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого», – уточнил мэр.
По его словам, период нерабочих дней, охватывающий майские праздники, покажет, в какой динамике находится страна по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ранее президент Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением зарплаты. Таким образом, режим самоизоляции был продлен с 30 апреля до 11 мая включительно. Снимать введенные из-за COVID-19 ограничения регионы смогут начать с 12 мая. Однако этот процесс будет постепенным, отметил Путин. Соответствующие предложения правительство должно подготовить до 5 мая.