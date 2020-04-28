Москвичам с COVID-19 и симптомами ОРВИ аннулировали 20 000 рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали около 20 000 рабочих пропусков москвичам с диагнозом СOVID-19 или симптомами ОРВИ, говорится на сайте столичной мэрии. Цифровые пропуска, обязательные для поездок на работу на транспорте, были введены в Москве с 15 апреля.
«8000 пропусков пациентов с COVID-19 и порядка 12 000 пропусков горожан с симптомами ОРВИ», – отмечается в сообщении.
В мэрии отметили, что москвичи с симптомами ОРВИ могут получить разовый пропуск для посещения врача. Москвичи с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 обязаны соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома. Нарушителей режима госпитализируют в обсерваторы.
По данным оперативного штаба на 28 апреля, в России число заразившихся коронавирусной инфекцией – 93 000 человек, из них 867 пациентов скончались, выздоровели 8456 человек. В Москве было выявлено 48 426 случаев заражения вирусом, в Подмосковье – 10 231.