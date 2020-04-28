Москвичам с COVID-19 и симптомами ОРВИ аннулировали 20 000 рабочих пропусков

В мэрии отметили, что москвичи с симптомами ОРВИ могут получить разовый пропуск для посещения врача. Москвичи с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 обязаны соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома. Нарушителей режима госпитализируют в обсерваторы.