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Москвичам с COVID-19 и симптомами ОРВИ аннулировали 20 000 рабочих пропусков

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Власти Москвы аннулировали около 20 000 рабочих пропусков москвичам с диагнозом СOVID-19 или симптомами ОРВИ, говорится на сайте столичной мэрии. Цифровые пропуска, обязательные для поездок на работу на транспорте, были введены в Москве с 15 апреля.

«8000 пропусков пациентов с COVID-19 и порядка 12 000 пропусков горожан с симптомами ОРВИ», – отмечается в сообщении.

В мэрии отметили, что москвичи с симптомами ОРВИ могут получить разовый пропуск для посещения врача. Москвичи с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 обязаны соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома. Нарушителей режима госпитализируют в обсерваторы.

По данным оперативного штаба на 28 апреля, в России число заразившихся коронавирусной инфекцией – 93 000 человек, из них 867 пациентов скончались, выздоровели 8456 человек. В Москве было выявлено 48 426 случаев заражения вирусом, в Подмосковье – 10 231.

Ранее по теме: Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных