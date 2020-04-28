Мосгорсуд отклонил коллективный иск об отмене указов Собянина

Ранее активисты и муниципальные депутаты Москвы подали коллективный иск к столичному градоначальнику. Они добивались отмены указа о введении цифровых пропусков для передвижения по городу. Суд объединил этот иск с заявлениями еще нескольких москвичей, оспаривавших введенные в связи с эпидемией коронавируса ограничения. Об этом сообщил из зала суда один из заявителей – активист и помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов – и подтвердила пресс-служба суда.