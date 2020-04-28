Мосгорсуд отклонил коллективный иск об отмене указов Собянина
Мосгорсуд отказался удовлетворить коллективный иск об отмене указов мэра Москвы Сергея Собянина, вводящих ограничительные меры из-за распространения коронавируса, передает корреспондент «Ведомостей». Решение огласила судья Мосгорсуда Наталья Севастьянова.
Ранее активисты и муниципальные депутаты Москвы подали коллективный иск к столичному градоначальнику. Они добивались отмены указа о введении цифровых пропусков для передвижения по городу. Суд объединил этот иск с заявлениями еще нескольких москвичей, оспаривавших введенные в связи с эпидемией коронавируса ограничения. Об этом сообщил из зала суда один из заявителей – активист и помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов – и подтвердила пресс-служба суда.
«Во всех исках нам отказано. Мы провели восемь часов в суде ради дежурной отписки, с которой мы, ясное дело, пойдем дальше», – сказал ТАСС Обухов, пообещав обжаловать решение суда во всех инстанциях, в том числе в ЕСПЧ.
В свою очередь в мэрии считают, что указы не нарушают права горожан, а возлагают на них особые обязанности, включающие в себя ограничения их свободного перемещения, уточняет ТАСС. По мнению властей, соблюдение режима самоизоляции и получение цифровых пропусков являются подтверждением добросовестного исполнения прав и обязанностей москвичами.