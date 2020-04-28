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Мосгорсуд отклонил коллективный иск об отмене указов Собянина

Ведомости

Мосгорсуд отказался удовлетворить коллективный иск об отмене указов мэра Москвы Сергея Собянина, вводящих ограничительные меры из-за распространения коронавируса, передает корреспондент «Ведомостей». Решение огласила судья Мосгорсуда Наталья Севастьянова.

Ранее активисты и муниципальные депутаты Москвы подали коллективный иск к столичному градоначальнику. Они добивались отмены указа о введении цифровых пропусков для передвижения по городу. Суд объединил этот иск с заявлениями еще нескольких москвичей, оспаривавших введенные в связи с эпидемией коронавируса ограничения. Об этом сообщил из зала суда один из заявителей – активист и помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов – и подтвердила пресс-служба суда.

«Во всех исках нам отказано. Мы провели восемь часов в суде ради дежурной отписки, с которой мы, ясное дело, пойдем дальше», – сказал ТАСС Обухов, пообещав обжаловать решение суда во всех инстанциях, в том числе в ЕСПЧ.

В свою очередь в мэрии считают, что указы не нарушают права горожан, а возлагают на них особые обязанности, включающие в себя ограничения их свободного перемещения, уточняет ТАСС. По мнению властей, соблюдение режима самоизоляции и получение цифровых пропусков являются подтверждением добросовестного исполнения прав и обязанностей москвичами.

Ранее по теме: Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных