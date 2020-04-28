В Госдуму внесли законопроект о штрафе за езду на машине без пропуска
Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
Авторы законопроекта предлагают дополнить 12 главу КоАП статьей 12.38, в соответствии с которой водителей, следующих на машине без цифровых пропусков, предлагается штрафовать в размере от 1000 до 5000 руб. За повторное нарушение грозит 5000 руб. штрафа. Возбуждать административное дело и выписывать штраф будут сотрудники МВД.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его целью является сохранение здоровья людей, снижение ущерба окружающей среде и расходов в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
11 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ, согласно которому приезжающие в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга обязаны в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать карантин. Прибывшие в область на машине могут покинуть регион до окончания срока карантина при условии следования от места самоизоляции до границ другого субъекта без остановок.