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В Госдуму внесли законопроект о штрафе за езду на машине без пропуска

Ведомости

Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.

Авторы законопроекта предлагают дополнить 12 главу КоАП статьей 12.38, в соответствии с которой водителей, следующих на машине без цифровых пропусков, предлагается штрафовать в размере от 1000 до 5000 руб. За повторное нарушение грозит 5000 руб. штрафа. Возбуждать административное дело и выписывать штраф будут сотрудники МВД.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его целью является сохранение здоровья людей, снижение ущерба окружающей среде и расходов в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

11 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ, согласно которому приезжающие в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга обязаны в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать карантин. Прибывшие в область на машине могут покинуть регион до окончания срока карантина при условии следования от места самоизоляции до границ другого субъекта без остановок.

Ранее по теме: Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных