В Госдуму внесли законопроект о штрафе за езду на машине без пропуска

11 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ, согласно которому приезжающие в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга обязаны в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать карантин. Прибывшие в область на машине могут покинуть регион до окончания срока карантина при условии следования от места самоизоляции до границ другого субъекта без остановок.