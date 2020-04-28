В Москве умерли 67 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба на 28 апреля, в России число заразившихся коронавирусом превысило 93 000 человек, из них 867 заболевших умерли, выздоровели 8456 человек. Всего в Москве было выявлено 48 426 случаев заражения COVID-19, в Подмосковье – 10 231.