В Москве умерли 67 человек с коронавирусом
В Москве умерли 67 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщил оперативный штаб. Общее число умерших с диагнозом COVID-19 достигло 546 человек. В оперативном штабе не уточнили возраст умерших и наличие хронических заболеваний.
По данным оперативного штаба на 28 апреля, в России число заразившихся коронавирусом превысило 93 000 человек, из них 867 заболевших умерли, выздоровели 8456 человек. Всего в Москве было выявлено 48 426 случаев заражения COVID-19, в Подмосковье – 10 231.
Мэр Москвы Сергей Собянин 28 апреля подписал указ о продлении в столице нерабочих дней до 11 мая.