Сбербанк спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Модель была создана на основе эпидемиологического симулятора GLEAM, которую разработал бостонский Северо-Восточный университет в 2009–2019 гг. При составлении прогноза она учитывает распределение населения по районам и по странам, миграцию между ними с использованием всех видов транспорта и все возможные статусы заболевших.
По данным на 28 апреля, В России было зафиксировано 93 558 случаев коронавируса, 867 зараженных умерли. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до конца майских праздников. С 12 мая главы регионов смогут постепенно ослаблять ограничения по рекомендациям правительства.