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Сбербанк спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

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Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала, что пик эпидемии коронавируса в России придется на первую декаду мая, а в Москве наступит раньше на несколько дней, рассказал в интервью «РИА Новости» первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Модель была создана на основе эпидемиологического симулятора GLEAM, которую разработал бостонский Северо-Восточный университет в 2009–2019 гг. При составлении прогноза она учитывает распределение населения по районам и по странам, миграцию между ними с использованием всех видов транспорта и все возможные статусы заболевших.

По данным на 28 апреля, В России было зафиксировано 93 558 случаев коронавируса, 867 зараженных умерли. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до конца майских праздников. С 12 мая главы регионов смогут постепенно ослаблять ограничения по рекомендациям правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных