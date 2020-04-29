Сбербанк спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Модель была создана на основе эпидемиологического симулятора GLEAM, которую разработал бостонский Северо-Восточный университет в 2009–2019 гг. При составлении прогноза она учитывает распределение населения по районам и по странам, миграцию между ними с использованием всех видов транспорта и все возможные статусы заболевших.