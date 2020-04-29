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Роспотребнадзор посоветовал не ездить к родственникам на майские праздники

Ведомости

Из-за распространения коронавируса Роспотребнадзор порекомендовал россиянам на майских праздниках продолжать строго соблюдать режим самоизоляции и максимально ограничить контакты. В частности, ведомство советует отказаться от посещения родственников, друзей и не принимать гостей у себя. Особенно это касается пожилых людей, которые находятся в группе риска, и людей с хроническими заболеваниями.

Также Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от выездов на природу в компании друзей, от пикников, прогулок. Майские праздники следует провести с теми, с кем контактируешь каждый день, сузив свой круг общения, подчеркивается в рекомендациях.

Тем, кто все же решит выехать за город, лучше воспользоваться личным транспортом или такси, добавил Роспотребнадзор. При передвижении общественным транспортом нужно использовать маску, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м и чаще обрабатывать руки антисептиком. Не следует употреблять алкоголь — он снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям.

В России, по данным на 29 апреля, выявлено более 99 000 заболевших коронавирусом, 972 человека скончалось. Накануне президент Владимир Путин заявил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и продлил нерабочие дни до конца майских праздников. В некоторых регионах, например в Москве и Подмосковье, до окончания выходных продолжит действовать пропускной режим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных