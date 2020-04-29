Роспотребнадзор посоветовал не ездить к родственникам на майские праздники
Из-за распространения коронавируса Роспотребнадзор порекомендовал россиянам на майских праздниках продолжать строго соблюдать режим самоизоляции и максимально ограничить контакты. В частности, ведомство советует отказаться от посещения родственников, друзей и не принимать гостей у себя. Особенно это касается пожилых людей, которые находятся в группе риска, и людей с хроническими заболеваниями.
Также Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от выездов на природу в компании друзей, от пикников, прогулок. Майские праздники следует провести с теми, с кем контактируешь каждый день, сузив свой круг общения, подчеркивается в рекомендациях.
Тем, кто все же решит выехать за город, лучше воспользоваться личным транспортом или такси, добавил Роспотребнадзор. При передвижении общественным транспортом нужно использовать маску, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м и чаще обрабатывать руки антисептиком. Не следует употреблять алкоголь — он снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям.
В России, по данным на 29 апреля, выявлено более 99 000 заболевших коронавирусом, 972 человека скончалось. Накануне президент Владимир Путин заявил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и продлил нерабочие дни до конца майских праздников. В некоторых регионах, например в Москве и Подмосковье, до окончания выходных продолжит действовать пропускной режим.