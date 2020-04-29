Роспотребнадзор посоветовал не ездить к родственникам на майские праздники

Тем, кто все же решит выехать за город, лучше воспользоваться личным транспортом или такси, добавил Роспотребнадзор. При передвижении общественным транспортом нужно использовать маску, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м и чаще обрабатывать руки антисептиком. Не следует употреблять алкоголь — он снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям.