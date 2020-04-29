В России за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

В России за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусомОбщее число заболевших COVID-19 приблизилось к 100 000 человек
За последние сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом, сообщается на сайте федерального оперативного штаба стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших увеличилось до 99 399 человек.
Вылечились от коронавируса за сутки 1830 пациентов – это рекордный для России показатель. Общее число выздоровевших превысило 10 000 человек. Умерли за сутки 108 пациентов с коронавирусом – также рекордный прирост. С начала эпидемии в России скончались 972 человека с COVID-19.
Таким образом, к 29 апреля в России 88 141 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Большинство новых случаев заражения коронавирусом традиционно выявлено в Москве – диагноз COVID-19 подтвердился у 2220 человек за минувшие сутки, это минимальный с начала эпидемии суточный прирост зараженных 4,6% (см. график 2). Общее число заболевших в столице превысило 50 000 жителей.
По данным столичного оперштаба, 4610 заразившихся горожан уже вылечились от коронавируса, 480 из них за последние сутки. Скончались за сутки 67 пациентов с коронавирусом – рекордный для Москвы показатель. За весь период умерли 546 заразившихся коронавирусом жителей столицы.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 82 регионах. Помимо Москвы в топ-10 регионов по числу выявленных за сутки больных COVID-19 входят Московская область (686 случаев заражения), Санкт-Петербург (290), Нижегородская область (131), Северная Осетия (121), Брянская область (115), Тульская область (90), Свердловская область (90), Ростовская область (86) и Дагестан (84).
Пятерка лидеров среди регионов по числу выявленных с начала эпидемии случаев коронавируса остается неизменной – Москва (50 656 заболевших), Подмосковье (10 917), Санкт-Петербург (3726), Нижегородская область (1794) и Дагестан (1231).
Россия занимает восьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, обогнав за последние три дня Китай и Иран по этому показателю, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в США – там заразились уже более 1 млн человек.
Почти в пять раз меньше зараженных в замыкающих тройку стран – лидеров по заболеваемости COVID-19 Испании и Италии – 232 128 и 201 505 человек соответственно. Во Франции выявили почти 170 000 заразившихся коронавирусом, в Великобритании – более 162 000 инфицированных. В Германии, занимающей шестое место, выявлено почти 160 000 случаев заражения, а в Турции – почти 115 000 заболевших.
По числу жертв COVID-19 также лидируют Соединенные Штаты, там умерли свыше 58 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончались более 27 000 инфицированных, в Испании и во Франции – более 23 500 пациентов, и свыше 21 500 заболевших коронавирусной инфекцией в – Великобритании.
Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах. Всего в мире коронавирусом заразились уже более 3,1 млн человек, свыше 932 000 из них выздоровели, а более 217 000 заразившихся – скончались.