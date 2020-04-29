В России за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

Почти в пять раз меньше зараженных в замыкающих тройку стран – лидеров по заболеваемости COVID-19 Испании и Италии – 232 128 и 201 505 человек соответственно. Во Франции выявили почти 170 000 заразившихся коронавирусом, в Великобритании – более 162 000 инфицированных. В Германии, занимающей шестое место, выявлено почти 160 000 случаев заражения, а в Турции – почти 115 000 заболевших.